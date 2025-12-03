太子集團員工領失業給付？洪申翰提一原則 違法即不予核發
「太子集團」涉及跨國詐騙洗錢，遭檢調扣押45億餘元，員工薪資也被凍結，有23人前往北市勞動局申請失業給付，引發熱烈討論。勞動部長洪申翰今（12/12）日表態，已與台北市政府聯繫，接下來會以個案事實來認定，「我們的態度很清楚」，經查證後，若違反禁止規定或者違反公序良俗，均屬無效，所以會無法請領保險給付。
台北市議員耿葳昨天在市政總質詢指出，「太子集團」透過多家空殼公司購置豪宅、豪車洗錢，涉嫌跨國詐騙，事件曝光後，在台資產凍結45億餘元，但303名受僱者中，有23人申請失業給付，質疑市府要優先救濟詐團員。不過，台北市長市長蔣萬安回應，市府立場是保護受害者，核准與否由勞保局決定。
勞動部長洪申翰今日出席立法院社福及衛環委員會，媒體詢問員工涉及詐騙，勞保局就無法給付這筆金額？他強調，勞動部已經與台北市政府聯繫，接下來採個案事實來認定，經查證後，若詐諞集團的員工有違法行為或違反公序良俗，在《民法》上就會屬於無效，無法請領保險給付。
