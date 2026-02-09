太子集團四大神獸等33輛豪車 台北分署訂3月2日全球開賣

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，調查人員前往「和平大苑」查扣多部豪車。資料照。調查局提供



台北地署偵辦太子集團弊案，囑託行政執行署台北分署辦理的太子集團名下33輛豪車，包括價值約2億元的白色Bugatti Chiron（山豬王）、1.6億元的Ferrari LaFerrari（馬王）、1億元的McLaren P1以及8000萬元的Porsche 918 Spyder等「四大神獸」，都將在這場拍賣會亮相。台北分署及台北地檢署在今(2/9)日同時發布新聞，這次拍賣會訂3月2日上午10時30分，在台灣警察專科學校舉辦，拍賣將開放全球買家競標，歡迎對頂級名車有興趣的民眾與收藏家把握機會，踴躍參與。

四大神獸之Bugatti Chiron（山豬王）。台北分署提供

北檢分案偵辦太子集團弊案後，為了避免脫產，承辦檢察官日前向法院聲請扣押太子集團在台洗錢的不法資產獲准，這包括集團名下之不動產24筆、銀行帳戶332個、各式名車35輛及精品等，扣押物價值總計逾新臺幣50億元，。今年2月3日，行政執行署士林分署辦理的太子集團在台最高領導人李添所擁有的名牌精品拍賣會，共拍定34件物品，拍定金額達170萬餘。

四大神獸之Ferrari LaFerrari（馬王）。台北分署提供

至於豪車的部分，台北地檢署則委託台北分署進行拍賣。本次拍賣33輛名車之陣容堪稱國內執行機關史上最豪華，其中最受矚目的焦點莫過於車界譽為「四大神獸」的頂級超跑，包括法國頂級手工跑車 BUGATTI Chiron Sport、法拉利馬王 FERRARI LaFerrari、麥拉倫傳奇Mclaren P1及機能美學典範的保時捷 PORSCHE 918 Spyder。

四大神獸之McLaren P1。台北分署提供

此外，尚有勞斯萊斯 ROLLS-ROYCE Phantom、藍寶堅尼 LAMBORGHINI Urus 等多款夢幻車款。為讓國內外潛在買家能一睹名車風采，臺北分署特別製作中、英文雙語版車輛介紹短影音，民眾可逕至分署官方網站（https://www.tpy.moj.gov.tw）或臉書（Facebook）粉絲專頁觀賞。

四大神獸之Porsche 918 Spyder。台北分署提供

台北分署表示，詐欺犯罪侵害民眾財產安全甚鉅，政府對此採「零容忍」態度。透過檢察機關與行政執行機關的緊密合作，於偵查中即時變價扣押物，除可避免扣押物價值減損，更能將拍賣所得價金收歸國庫或發還被害人，具體落實司法正義。本次選定於警察專科學校舉辦聯合打詐宣示儀式，象徵檢、警、調及行政執行機關跨域整合，共同築起守護民眾財產的堅實防線。

