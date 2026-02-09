太子集團四大神獸超跑 3／2全球競標

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣該集團擁有的「四大神獸」超跑Bugatti Chiron（山豬王）、Ferrari LaFerrari（馬王）、麥拉倫P1與保時捷918 Spyder等共33輛豪車，因保管不易，為避免減損價值，囑託行政執行署台北分署於3月2日在台灣警察專科學校公開拍賣，33輛車拍賣總價估計逾5億元，「四大神獸」拍賣底價均為8位數以上，「山豬王」底價更是破億。

33輛豪車拍賣將開放全球買家競標，這次拍賣豪車數量及金額，均創下檢察及執行機關辦理扣押物拍賣變價的紀錄。

廣告 廣告

台北分署表示，有意競標者在當天要攜帶身分證件，並準備新台幣50萬元保證金，才能入場閱覽車輛及競標。保證金僅限即期支票繳納，不接受現金或信用卡，拍定人須於當天下午2時前以匯款繳清尾款。

北檢查扣的33輛豪車、超跑登記在太子集團負責人陳志（CHEN ZHI）、陸籍財務長李添（LI THET）、陸籍幹部的台籍女性密友葉芷吟3人名下，其中李添最多，葉女僅1輛，檢方曾以洗錢罪被告傳喚葉女說明，確認為人頭。北檢曾對陳志、李添、葉芷吟3人發出變價命令，在完成公示送達程序後，囑託行政執行署拍賣。

拍賣的33輛豪車、超跑，最受矚目的是號稱「四大神獸」頂級限量超跑，包括市價2億元的布加迪Bugatti Chiron（山豬王）、全球限量499輛的法拉利Ferrari LaFerrari（馬王）、著名的油電混合超跑麥拉倫McLaren P1、保時捷Porsche 918 Spyder。這33輛豪車、超跑，大多停放在北市和平大苑停車場，少數停置於北檢的贓物庫內，這些車輛僅李添來台時偶爾駕駛，車況極佳，部分車輛甚至尚未懸掛車牌。

去年10月14日，美國司法部起訴陳志並公告太子集團制裁名單，專案小組鎖定該集團在台相關資產，發現多輛超跑豪車停放在和平大苑豪宅地下停車場，聯繫和平大苑管委會，讓警調進入地下停車場確認車籍資料後，10月27日先向台北地院聲請扣押價值4億7758萬多元的26輛豪車獲准。

但集團幹部獲悉後，通知李添跨海指示下屬連夜將車開走，甚至過戶到視障者名下藏匿，檢警調陸續再追回查扣9輛車，共扣押35輛車，但有2車價值不高，故拍賣33輛。