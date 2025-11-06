太子集團在台二當家辜淑雯 疑密訊中國籍要角刪簡訊遭收押

社會中心／綜合報導

從事跨國詐欺、博弈的柬埔寨〝太子集團〞，將觸角伸進台灣，大量購買豪宅、豪車來洗錢，光是台北市的和平大苑就有11戶，超跑也有26輛，總價值高達45億，北檢拘提太子集團在台主嫌王昱棠，以及二當家辜淑雯，還有三名核心幹部，其中，辜淑雯把責任全都推給一名中國籍男子，說詞避重就輕，率先被收押。

穿著白色連帽外套，刻意將帽子蓋住頭，還拿文件遮臉走上囚車，太子集團在台灣的二當家辜淑雯否認洗錢，她辯稱，全都是聽太子集團要角、中國籍男子李添的指示，但因為被掌握曾和李添密訊，在美方制裁台灣九家公司後，兩人涉嫌商討對策，卻刪光對話紀錄，率先遭到收押，太子集團在台操盤手，則是交由王昱堂來負責。

辜淑雯疑和太子集團中國籍左右手接觸 涉刪對話紀錄（圖／民視新聞）

記者vs.台灣太子負責人王昱堂「有幫忙洗錢嗎。」從事跨國詐欺、博弈，柬埔寨太子集團，將資金挹注台灣，就是透過王昱堂協助洗錢，根據了解，台灣太子負責人王昱堂，管理聯凡等空殼公司，處理房貸避稅，同時購買11戶豪宅、26輛超跑、48個車位以及18筆不動產，洗錢資金高達45.2億，而二當家天旭國際公司人資長辜淑雯，管理天旭、顥玥兩家公司，表面上分別經營線上博奕和博弈客服，卻是巧立名目洗錢，另外台灣太子核心幹部涂又文，幫忙管理和平大苑，天旭幹部李守禮，則是找中間人將豪車過戶，另名幹部邱子恩，則在接獲指令後，將豪車開往內湖藏放，五人訊後通通遭到聲押，如今檢調不排除，資金背後疑似涉嫌幫中共高官來洗錢。資深媒體人王時齊表示「香港的這二十幾家公司，主要負責人高層都還是中國籍的，香港的這些公司為什麼查不到，為什麼沒有被查出來，是因為中國的國安部跟公安部，都涉入其中查下去以後，搞不好還有插股，這些錢搞不好又放在海外。」

遭美制裁台灣女子施亭宇 訊後五十萬交保（圖／民視新聞）

記者vs.遭美制裁台灣人施亭宇「你們有為太子集團在帛琉置產洗錢嗎。」穿著土黃色大衣，戴著眼鏡、口罩，神祕女子施亭宇，以及走在後方，刻意用外套包住頭的黃婕，原來就是遭美國制裁的台灣女子，美國司法部起訴太子集團創辦人陳志，同時制裁台灣九家公司，以及三名台灣籍女子，其中黃婕和施亭宇，訊後五十萬交保，王蕾絢則是早一步出境離台，三人涉嫌幫助集團，前往帛琉租借小島，來蓋渡假村，實際卻是從事洗錢，名嘴更質疑背後，恐怕成了中共打手，企圖逼迫兩國斷交。資深媒體人余莓莓表示「他的土地開發他就買了很多土地，買在哪些地方買在港口買在機場，買在雷達站附近這些是不是都很敏感，帛琉已經有龐大的事業觸角，因為中共在背後嘛，所以他就威脅恐嚇帛琉要跟我們斷交，那帛琉不願意啊。」

遭美制裁台灣女子黃婕 訊後五十萬交保（圖／民視新聞）

太子集團在台據點，陸續遭檢調瓦解，破億超跑也通通遭查扣，集團有無和中共高官勾結，涉及國安議題，檢調將持續抽絲剝繭。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

