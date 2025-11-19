太子集團在台分舵又有8嫌落網！會計、客服人員被拘提

柬埔寨跨國詐團「太子集團」近期遭美國司法部起訴，已被列為「跨國犯罪組織」並扣押價值約4593億新台幣的比特幣，台灣檢警昨（18日）展開第二波搜索逮捕行動，拘提8名處理金流的會計及客服人員。

太子集團「 豪乳 女 助理 」劉純妤日前開心交保。（圖／中天新聞）

這次行動主要針對協助太子集團處理金流的會計人員及博弈客服人員。檢方訊問後，客服組長郭政誠以50萬元交保，客服人員林莉庭、蔣佳衡及吳品樺各以30萬元交保。其餘來自尼爾創新公司和天旭國際公司的4名財務人員，因夜間停止訊問，已於19日下午移送北檢複訊。

調查局人員搜索太子集團旗下產業。（圖／資料畫面）

回顧近期國外政府、警方對太子集團的制裁，美國財政部已於10月14日對太子集團實施全球性金融制裁，涉及146個實體與個人，包括3名台籍女子及9家在台灣登記的公司。據了解，太子集團創辦人陳志原為大陸福建籍，後取得柬埔寨國籍成為當地政商新貴。他以「殺豬盤」手法操控龐大詐騙網路，利用強迫勞動、人口販運與賄賂等手段，建立起年收入數十億美元的詐騙帝國。

台灣檢警調單位本月4日已執行第一波搜索，當時拘提了天旭國際負責人王昱棠、人資長辜淑雯、被美方列入制裁名單的黃婕、施亭宇等25人。同時查扣了11戶和平大苑豪宅、車位、銀行帳戶，以及勞斯萊斯、麥拉倫、法拉利等名車，涉案資產總值高達45億2766萬餘元。

北檢複訊後，已聲押禁見王昱棠、辜淑雯、集團幹部凃又文、邱子恩及天旭董事長特助李守禮等5人。雖然凃女獲30萬元交保，但檢方認為她作為人頭公司負責人且管理和平大苑豪宅，涉案程度高，已向台灣高等法院提起抗告。

太子集團旗下在台博弈公司「天旭國際科技」目前已有4人遭羈押禁見，顯示檢方對此案的重視程度。隨著調查深入，預計將有更多涉案人員及資產被揭露。

