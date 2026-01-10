太子集團在台分身曝光！不動產大亨架「快射」色情網誘全球賭客下注

社會中心／台北報導

太子集團台灣操盤手王昱棠的助理詹雯卉，加保50萬元。（圖／翻攝畫面）

台北地檢署偵辦「太子集團」跨境博弈案有重大突破。檢警查出該集團為分散風險及擴大客源，透過王昱棠在台設立「誠帷」、「澄映」2間公司，竟架設色情網站「快射」吸客，主打「看片點數可直接下注」的模式串聯博弈平台。檢方近日發動搜索，拘提負責人蘇諭呈、林克穎及會計等人，訊後諭令10萬至50萬元交保。

檢調單位日前查獲太子集團位於台北101大樓的「天旭公司」後，持續向上溯源，發現該集團為規避查緝並分散營運風險，由台灣太子不動產公司王昱棠協助，另外設立了「誠帷」與「澄映」2家公司。據調查，誠帷公司主要負責博弈網站的技術營運，而澄映公司則負責管理名為「快射」的色情影片平台，2者之間建立了獨特的「黃賭合一」商業模式。

專案小組指出，為了吸引全球各地的賭客，該集團利用色情網站作為「引流」工具。網友只要加入「快射」成為會員並儲值點數觀賞成人影片，這些點數竟可直接通用於太子集團旗下的任一博弈網站進行下注。這種將色情與賭博金流整合的手法，旨在提高會員黏著度並擴大賭資規模。

柬埔寨太子集團在台操盤人王昱棠，架設色情網站「快射」吸客。（圖／資料照）

台北地檢署8日指揮調查局台北市調查處、刑事局等單位，兵分10路搜索，拘提誠帷、澄映2家公司負責人蘇諭呈、林克穎和主管、幹部，以及負責協助太子集團設立、營運境外紙上公司的匯致國際商務公司負責人盧冠安，太子集團旗下尼爾創新公司幹部賴榮駿等人，並約談集團在台主要操盤手王昱棠的助理，已被以80萬元交保的詹雯卉說明。

經檢方漏夜偵訊後，認定相關人等涉犯《刑法》賭博等罪嫌，諭令誠帷公司蘇諭呈以10萬元交保、澄映公司林克穎30萬元交保；澄映公司黃姓、廖姓幹部則分別以15萬元及12萬元交保。

值得注意的是，2家公司的共同會計李宇君因掌握金流關鍵，交保金額最高，達50萬元。此外，負責提供博弈技術支援的顥玥公司亦有3名技術客服人員涉案，分別被諭令30萬元至40萬元不等金額交保候傳，全案正由檢方持續擴大偵辦中。

