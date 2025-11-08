太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈

太子集團負責人陳志。（圖／翻攝畫面）

台灣近年深受跨國電信詐欺所苦，而這些詐欺網路背後，往往隱藏著黑幫勢力的影子。國安與司法單位近期追查柬埔寨「太子控股集團」（Prince Holdings Group）的犯罪活動時，意外揭開橫跨東南亞與台灣的黑金網路。調查指出，太子集團不僅在柬埔寨設有多處詐欺機房，更與台灣的竹聯幫、四海幫等大型幫派建立合作關係，雙方在詐騙與洗錢操作上多次互通有無。

據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除全力掃蕩該集團在台活動外，亦已將竹聯幫、四海幫等黑幫成員共300餘人，以及與該集團有往來的23家公司列入監控名單。

調查小組指出，太子控股集團董事長陳志及被視為集團「二號人物」的胡小偉，在台灣實際掌控或與其有往來的公司至少有23家，包含空殼與實體公司，其中部分更直接與黑幫掛勾。這些公司表面上從事正常商業活動，實際上卻是太子集團的資金管道。部分公司名義上經營博弈、遊戲開發或資產管理業務，事實上卻以洗錢、資金轉移為核心功能。隨著太子集團急速擴張勢力，他們積極吸收台灣幫派分子，藉由黑道網絡滲透金融系統，以利資金流動。

在國際層面，美國司法部已率先出手，針對太子集團在柬埔寨設立詐騙園區一事提出起訴。美方指出，該集團涉嫌以暴力威脅與強迫勞動的方式逼迫被害人從事電信詐騙，並透過設立境外空殼公司進行資金洗錢。目前，美國的起訴重點集中在人口販運與洗錢部分，而涉及國家安全的疑點仍在進一步調查之中。

台灣國安單位則認為，這起跨國詐騙與洗錢案牽連極廣，其背後恐不僅止於金錢犯罪。由於集團首腦陳志目前行蹤不明，外界懷疑他可能獲得中國解放軍（PLA）或中方秘密任務人員的協助以潛逃出境。這一線索讓案件更具政治與情報色彩。

同時，我方正積極追查陳志曾10度來台的紀錄，以及他與胡小偉等人過去在台灣的活動。據悉，胡小偉曾親自來台，協助在地負責人王昱棠成立「天旭國際公司」，並以發展博弈業務為名擴張詐騙與洗錢網絡。這些企業外表看似合法經營，實則成為跨國犯罪的掩護傘。

