太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
台灣近年深受跨國電信詐欺所苦，而這些詐欺網路背後，往往隱藏著黑幫勢力的影子。國安與司法單位近期追查柬埔寨「太子控股集團」（Prince Holdings Group）的犯罪活動時，意外揭開橫跨東南亞與台灣的黑金網路。調查指出，太子集團不僅在柬埔寨設有多處詐欺機房，更與台灣的竹聯幫、四海幫等大型幫派建立合作關係，雙方在詐騙與洗錢操作上多次互通有無。
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除全力掃蕩該集團在台活動外，亦已將竹聯幫、四海幫等黑幫成員共300餘人，以及與該集團有往來的23家公司列入監控名單。
調查小組指出，太子控股集團董事長陳志及被視為集團「二號人物」的胡小偉，在台灣實際掌控或與其有往來的公司至少有23家，包含空殼與實體公司，其中部分更直接與黑幫掛勾。這些公司表面上從事正常商業活動，實際上卻是太子集團的資金管道。部分公司名義上經營博弈、遊戲開發或資產管理業務，事實上卻以洗錢、資金轉移為核心功能。隨著太子集團急速擴張勢力，他們積極吸收台灣幫派分子，藉由黑道網絡滲透金融系統，以利資金流動。
在國際層面，美國司法部已率先出手，針對太子集團在柬埔寨設立詐騙園區一事提出起訴。美方指出，該集團涉嫌以暴力威脅與強迫勞動的方式逼迫被害人從事電信詐騙，並透過設立境外空殼公司進行資金洗錢。目前，美國的起訴重點集中在人口販運與洗錢部分，而涉及國家安全的疑點仍在進一步調查之中。
台灣國安單位則認為，這起跨國詐騙與洗錢案牽連極廣，其背後恐不僅止於金錢犯罪。由於集團首腦陳志目前行蹤不明，外界懷疑他可能獲得中國解放軍（PLA）或中方秘密任務人員的協助以潛逃出境。這一線索讓案件更具政治與情報色彩。
同時，我方正積極追查陳志曾10度來台的紀錄，以及他與胡小偉等人過去在台灣的活動。據悉，胡小偉曾親自來台，協助在地負責人王昱棠成立「天旭國際公司」，並以發展博弈業務為名擴張詐騙與洗錢網絡。這些企業外表看似合法經營，實則成為跨國犯罪的掩護傘。
看更多 CTWANT 文章
為千萬家產嗜血砍姊妹！目睹丈夫犯案 兇嫌妻崩潰哭喊：我該怎麼辦？
震驚！泰國惡母「直播性侵15歲兒子」 每月牟利1萬泰銖
32歲警一人派出所值勤 上司巡邏驚見他「頭部大量出血」身亡
其他人也在看
太子集團陳志多有錢？ 「麻吉」春風曾爆他很兇：每個國家都買2億超跑
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，主嫌陳志目前仍在逃。根據《鏡報》報導，「玖壹壹」春風與陳志是麻吉，都稱對方為「大哥」，2022年在台中舉辦SV Racing車隊總部開幕，陳志當時借春風2億多元的「山豬王」Bugatti Dhiron Sport。 春風還爆料：「他這個人在每個國家都有買一台Dhiron，他很兇。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團「辣特助」遭起底 社群40字自介網更怒了
太子集團「辣特助」遭起底 社群40字自介網更怒了EBC東森新聞 ・ 1 天前
太子集團洗錢案在台主嫌王昱棠羈押禁見 扣押物價值逾45億
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，檢察官聲押在台重要幹部王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩、凃又文等5人。台北地方法院6日凌晨裁定辜淑雯羈押禁見，當天晚間裁定王昱棠、李守禮、邱子恩、羈押禁見，凃又中廣新聞網 ・ 1 天前
太子集團豪乳特助劉純妤被肉搜 Google搜尋驚人發現！
日前遭到檢調大動作搜索的跨國詐騙集團太子集團，其中天旭國際科技總經理特助劉純妤，在北檢複訊後以15萬元交保，步出地檢署時面露燦笑還展現「事業線」，引發網友熱議。大批網友紛紛上網搜尋她的背景，目前劉純妤的臉書已關閉，社群帳號也被刪除。中天新聞網 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
立冬進補別傷身！ ３熱門中藥材恐影響西藥
11月7日是立冬，象徵冬季正式開始。立冬不僅代表氣候轉冷，更是民間傳統進補、轉運的重要時機。專家提醒，進補前應先了解自身體質，並注意中西藥交互作用可能帶來的風險，以確保健康養生。中天新聞網 ・ 1 天前
【本日焦點】鳳凰颱風進逼 估海、陸警發布時間／補充保費改革 陳時中：2萬元門檻太低／蕭美琴赴歐演說 外媒稱「罕見」
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.鳳凰颱風進逼 估海、陸警發布時間 2.補充保費改革 陳時中：2萬元門檻太低 3.蕭美琴赴歐演說 外媒稱「罕見」 4.史上最高！台積電運動會豪發15億大紅包 5.黃仁勳旋風訪台 魏哲家：他想要更多晶片Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 10 小時前
【封面人物】桂綸鎂《藍色大門》韓國爆紅，再合作日本影帝西島秀俊：感謝自己無所畏懼
2025下半年的桂綸鎂，有許多時間都身處在異地，先到首爾參與出道作《藍色大門》的重映，再赴日本宣傳與西島秀俊合作的新片，接著又飛往巴黎2026春夏時裝週的壓軸Chanel大秀。旅程緊湊卻充滿能量，她笑著說：「這讓我打開新的門。」bella儂儂 ・ 1 天前
欠債上億中國直播賣地瓜還債 澎恰恰疑「遭控背信」現身北檢：只是作證
藝人澎恰恰近日屢次因為債務問題登上媒體版面，今（7）日下午無預警現身台北地檢署，面對記者詢問，澎恰恰低調不願多說，僅表示自己只是來做證。據了解，澎恰恰與王姓合夥人一同出資成立娛樂公司，但疑似違背經紀約，在國外令接商演，因而遭控詐欺、背信。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《RM》成員開心擁新歡曝喜訊 下秒被爆「未離婚」
Super Junior神童、徐章焄、申奇露在中天綜合台每週日晚間8點播出的《Running Man》，驚訝成員們互相毫不留情的吐槽，劉在錫、哈哈等人表示，這些鬥嘴都只是例行公事，劉在錫更是笑說：「下班的時候會是平躺著回去」，神童聽完覺得實在太厲害，因為大家從一開始錄製節目就火力全開。中時新聞網 ・ 12 小時前
情侶堅持「裸身瀑布雙修」給大眾觀賞 下場慘了！
以色列一對情侶，日前在泰國著名舉辦「滿月派對」的帕岸島，在島上的一處瀑布旁，堅持「裸身雙修」，並不畏被其他民眾直擊。最後這對情侶，只能被抓進警局「修行」。鏡報 ・ 1 天前
高捷率《角頭》40大軍送別顏正國！魏德聖以為死訊是假新聞⋯謝他為片苦練四國語言
曾以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
約漢來交易2000萬百達翡麗 3人持電擊棒行搶
約漢來交易2000萬百達翡麗 3人持電擊棒行搶EBC東森新聞 ・ 1 天前
竹檢書記官造假169案件！「家藏470萬」1罪判刑 貪污無罪原因曝
新竹地檢署張姓執行科書記官為規避管考壓力，竟在案管系統動手腳，將2020年至2023年間共169件，未實際辦理「罰金分期繳納」的案件勾選登載完成。新竹地院審理後，依《公務員登載不實準公文書罪》判刑1年6月，緩刑4年，須向公庫支付150萬元；至於另被控違反《貪污治罪條例》部分則判無罪。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
NBA》裁判報告又自打嘴巴！湖人5連勝差點被裁判搞掉
NBA官方7日公布了6日湖人與馬刺比賽最後兩分鐘裁判報告，結果只有一次關鍵性誤判發生，那就是比賽還剩1.2秒，馬刺替補中鋒歐利尼克發球被撥出界，裁判宣判球權仍屬馬刺，可是實際上最後碰觸到球的球員是馬刺前鋒凱爾登強生，球權應該屬於湖人才對，幸好這次誤判並未改變最後湖人驚險拿下5連勝的結果，否則湖人這次真的吃虧大了。中時新聞網 ・ 1 天前
19歲男大生喪母尋求安慰⋯40歲女老師惜惜「8度滾床」！小女友生氣了
嘉義一名40歲高中女教師，因為安慰喪母的男大生小宇（化名），2人關係升溫直接綿延到床上，8度激戰；豈料，事後女教師遭到小宇女友阿涵（化名）指控「誘導發生關係」，並在網路上批評，文章內容揭露其姓氏、個資。最後，女教師因此丟飯碗，提告並向小宇與阿涵求償100萬元，嘉義地方法院審理後，判2人需連帶賠償15萬元。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
流感、新冠「雙疫苗」第二階段開打 11／12再增一新疫苗
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】時序進入秋冬， 流感與新冠病毒雙重威脅再起。疾病管制署宣布，自11月12日起，將新增提供Novavax JN.1疫苗，屆時國內公費新冠疫苗，將可選擇莫德納LP.8.1與Novavax JN.1兩種不同製程新冠疫苗，均安全有效，民眾可依年齡與適應症擇一接種。 國內流感仍處流行期 本周新增63重症9死 依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第44週（10／26－11／1）全台類流感門急診就診人次達10萬6,829人次，雖較前一周下降4.9%，仍維持流行期； 另日前（10／28－11／3）新增63例流感併發重症病例（26例H1N1、32例H3N2、3例A未分型、2例B型）及9例死亡（5例H1N1、4例H3N2），顯示國內流感疫情依舊處於流行期，流行型別以A型為多。 至於亞洲鄰近國疫情上升，主要流行型別為A（H3N2），其中日本、韓國、中國近期活動度及陽性率皆上升趨勢，香港持續處高點；歐洲及北美洲地區亦呈上升趨勢，流行型別則為A（H1N1）及A（H3N2）。 全球新冠陽性率再升 國內主流變異株為NB.1.8.1 而針對國內目前的新冠疫情走向，疾管署表示，目前疫情健康醫療網 ・ 1 天前
獨家／錢沒亂花？車圈曝：詐團超跑「投資眼光」超專業
太子集團遭美國檢方以跨國詐欺與洗錢罪正式起訴，台北地檢署掌握情報後火速出手，一口氣查扣多輛價值連城的超跑。從法拉利到Bugatti，這批車的身價高到令人咋舌，數量之多、品牌之稀有，甚至讓網友直呼：「這根本比超跑嘉年華還精彩！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
四人幫教師霸凌2／連換3校長也管不動 拉幫結派壯聲勢當校園土皇帝
國立嘉義大學附設小學今年6月傳出校園霸凌案，該校人事室主任遭4名教師聯手以言語羞辱、惡意投訴、故意刁難等手段集體霸凌，校方調查報告雖認定4教師霸凌案成立，但4人事後仍變本加厲，持續透過網路攻擊校方高層，絲毫不知收斂，行徑乖張。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前