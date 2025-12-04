台北市 / 綜合報導

柬埔寨太子集團從事跨國詐騙，台灣多個據點陸續被瓦解，高層幹部被羈押，許多公司資產被凍結，也造成多名員工處於失業狀態，不過有員工因此向政府申請失業補助！台北市長蔣萬安證實，失業的300多名詐團員工中有23人申請，最終會交由勞保局決定是否給付，勞動部長洪申翰強調，如果有違法行為將無法請領保險給付。

身材魁武的男子被檢警帶下車，他就是柬埔寨太子集團在台最高幹部王姓負責人，另外台灣二當家辜姓人資主管，負責招募工程師設計線上博弈系統也被羈押，檢警展開調查將太子集團，在台灣多個據點陸續瓦解，記者VS.林姓嫌犯(11.19)說：「知道自己在為詐騙集團工作嗎。」

廣告 廣告

多家公司資產也被凍結，7名高層幹部被羈押自顧不暇，許多員工也因此失業，但現在居然有人轉頭向政府申請失業補助，台北市議員(國)耿葳VS.台北市市長蔣萬安說：「政府救濟詐騙員工還可以申請失業補助，我覺得是一個非常荒謬的狀況，當然是程序上來受理登記，依照法律的規定，最終是勞保局這邊來做最後是否給付。」

議會質詢台北市長蔣萬安被問到這題認了有人申請，根據統計，詐團在台灣有12間公司，其中8間沒有僱用員工，另外4間總共僱用303人，目前有23人申請失業補助，台北市市長蔣萬安說：「我們當然是站在，確保民眾受害者的立場，來協助檢調來追究相關的法律責任。」

勞動部部長洪申翰說：「就是他如果是違法的行為的話，或違反公序良俗的話，那這個法律行為其實在民法上，基本上就會屬無效，其實就沒有辦法請領所謂的保險。」雖然依照就業保險法規定，被保險人始於非自願離職辦理退保可以辦理求職登記或請領失業給付，不過仍然會依照個案認定，若有違法就無法請領，這些申請者究竟是詐團幫凶還是誤入求職陷阱，也成為另類焦點。

原始連結







更多華視新聞報導

太子集團在台據點遭瓦解 23人申請「失業補助」惹議

失業勞工子女就學補助申請開跑 金額增、條件放寬

遭爆助太子集團幹部來台 林思銘發聲「絕無關說」：僅協助詢問申請流程

