太子集團在台據點遭瓦解 23人申請「失業補助」惹議

柬埔寨太子集團從事跨國詐騙，台灣多個據點陸續被瓦解，高層幹部被羈押，許多公司資產被凍結，也造成多名員工處於失業狀態，不過有員工因此向政府申請失業補助！台北市長蔣萬安證實，失業的300多名詐團員工中，有23人申請，最終會交由勞保局決定是否給付，勞動部長洪申翰強調，如果有違法行為，將無法請領保險給付。

身材魁武的男子被檢警帶下車，他就是柬埔寨太子集團在台最高幹部王姓負責人，另外台灣二當家辜姓人資主管，負責招募工程師設計線上博弈系統，也被羈押，檢警展開調查將太子集團，在台灣多個據點陸續瓦解，記者VS.林姓嫌犯(11.19)說：「(知道自己在為詐騙集團工作嗎)。」

多家公司資產也被凍結，7名高層幹部被羈押自顧不暇，許多員工也因此失業，但現在居然有人轉頭向政府申請失業補助，台北市議員(國)耿葳VS.台北市市長蔣萬安說：「政府救濟詐騙員工，還可以申請失業補助，我覺得是一個非常荒謬的狀況，當然是程序上，來受理登記，依照法律的規定，最終是勞保局這邊，來做最後是否給付。」

議會質詢台北市長蔣萬安，被問到這題認了有人申請。根據統計，詐團在台灣有12間公司，其中8間沒有僱用員工，另外4間總共僱用303人，目前有23人申請失業補助，台北市市長蔣萬安說：「我們當然是站在，確保民眾，受害者的立場，來協助檢調來追究相關的法律責任。」勞動部部長洪申翰說：「就是他如果是違法的行為的話，或違反公序良俗的話，那這個法律行為其實在民法上，基本上就會屬無效，其實就沒有辦法請領所謂的保險。」

雖然依照就業保險法規定，被保險人始於非自願離職辦理退保，可以辦理求職登記或請領失業給付，不過仍然會依照個案認定，若有違法就無法請領，這些申請者究竟是詐團幫凶，還是誤入求職陷阱，也成為另類焦點。

