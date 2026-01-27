太子集團在台最高領導人李添33筆名牌精品 士林分署將開賣

太子集團在台最高領導人李添珍藏名牌包。士林分署提供



台北地署偵辦太子集團弊案，囑託行政執行署士林分署辦理的太子集團太台最高領導人李添所擁有的名牌精品與收藏品共計33筆，其中最受矚目的為愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包，其檸檬黃色系搭配鈀金配件，設計亮眼，極具收藏價值，而這場拍賣會將於今年2月3日上午在士林分署一樓拍賣室舉辦，歡迎有興趣民眾踴躍參加。

北檢分案偵辦太子集團弊案後，為了避免脫產，承辦檢察官日前向法院聲請扣押太子集團在台洗錢的不法資產獲准，這包括不動產18筆（含和平大苑11戶）、車位48個、以及各式豪車34輛，以及集團在台最高領導人李添所擁有的名牌精品及蒐藏品。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，查扣多輛豪車。資料照。調查局提供

扣除2輛集團代步工具，剩下的32輛豪車中，李添名下共有22輛、集團首腦陳志2輛、登記在天旭公司名下有3輛、顥玥公司名下1輛、2家車商共4輛，這32輛豪車因保存不易，為了避免因時間久置導致這些豪車的價值減損，台北地檢署已囑託台北分署進行拍賣。

據悉，由於李添、陳志2人都不在台灣境內，北檢以公示送達的方式告知2人，目前仍在跑流程，另外32輛豪車的鑑價都已完成，拍賣會時間還在最最後確認，但確定將在過年後，地點則選擇在台灣警察專科學校。

太子集團在台最高領導人李添蒐藏的多款經典 JORDAN 系列運動鞋。士林分署提供

至於查扣李添珍藏的精品，台北地檢署囑託士林分署進行變價拍賣，士林分署表示，拍賣會將於2月3日上午10時30分舉行，地點則在士林分署一樓拍賣室。

太子集團在台最高領導人李添珍藏的愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包。士林分署提供

此次拍賣物件包含多項名牌精品與收藏品，總計33筆，當中最受矚目的為愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包，其檸檬黃色系搭配鈀金配件，設計亮眼，極具收藏價值。此外，亦有多款經典 JORDAN 系列運動鞋，以及其他名牌包、名牌鞋款與茶具等，吸引潮流與精品愛好者的目光。上述拍賣所得將用於儘早補償被害人財產損失。

太子集團在台最高領導人李添蒐藏的多款經典 JORDAN 系列運動鞋。士林分署提供

士林分署指出，當天除了上午拍賣太子集團被告名下精品外，下午將於同一場地舉行「123聯合拍賣會」，此次拍賣範圍涵蓋不動產與動產多項標的。不動產部分囊括台北市北投區、南港區、內湖區、士林區及新北市汐止區、三芝區等地，共計27筆土地及1個龍巖靈骨塔位。而動產部分則包括詠嘉科技股份有限公司與國寶服務股份有限公司之股票、元江投資有限公司出資額，以及數百件女裝等。

士林分署特別提醒，上午場次（太子集團案物件）登記時間為上午10時至10時30分，並於10時30分準時開拍；下午場次（123聯合拍賣會物件）登記時間為下午2時30分至3時，並於3時整準時開拍。參與競標者須攜帶身分證辦理登記（公司需另附公司登記事項卡），以領取號碼牌進場競標。

有意參與的民眾請務必詳閱拍賣公告相關流程，準時到場，以免錯失良機。更多詳情可至士林分署官網查詢（網址：http://www.sly.moj.gov.tw）。

