太子集團在台橫行9年 羅智強揭民進黨高官與詐團關係：後面有靠山

美國司法部在10月中旬指控太子集團幕後主謀陳志，在柬埔寨策劃詐騙，並從全球受害者手中竊取了數十億美元的加密貨幣，並於9年前，就在台灣設立人頭公司，以購入豪宅、名車方式洗錢。國民黨團18日召開記者會，嚴厲抨擊民進黨政府，放縱、怠惰和無知無覺，讓跨國詐騙集團在台灣橫行9年，將台灣變成詐騙王國，直到美國司法部門交辦，才啟動查緝。國民黨團要問民進黨政府，如果沒有美方壓力，民進黨還要裝死、裝睡多久？《自由時報》報導，抹黑、造謠國民黨前立委李德維、現任立委林思銘協助詐團幹部入境，但隨即遭移民署主動公開說明澄清，兩立委並未介入。綠媒抹黑國民黨立委，要不要公開澄清道歉？

書記長羅智強指出，太子跨國詐騙集團在11月4日遭檢方大動作查緝、搜索，逮捕25名被告，傳喚11名證人，其中辜姓、王姓疑犯遭羈押禁見，另外10名被告分別以3萬元至70萬元交保。檢方同時查扣太子集團在台洗錢不法資產，包括和平大院豪宅在內18筆不動產，價值高達38億元，以及查扣豪車勞斯萊斯、超跑共26輛，價值4億7758萬元，另查扣各銀行帳戶等合計共45億元。

羅智強質疑，太子跨國詐騙集團到台灣已經有9年時間，如此龐大的洗錢金額在台灣流竄，民進黨政府竟然無知無覺，直到美方要求民進黨政府查辦，民進黨才開始動作。難道如果沒有美方壓力，民進黨還要裝死、裝睡多久？

羅智強指出，如太子詐騙集團可以埋9年的案子，後面總有非常大的靠山作為後盾。民進黨高官和詐騙集團關係，是說不清、講不明。過去IMB詐騙案，民進黨前立委陳歐珀、行政院前政務官陳振坤、前總統府祕書長蘇嘉全、前警政署長陳家欽、前行政院副院長鄭文燦，均與該案都有說不清楚的關係。詐騙集團背後有這麼千絲萬縷的關係，也難怪會變成詐騙天堂。

羅智強特別強調，詐騙集團在台灣如此猖獗，追根究柢就是民進黨的怠惰與縱放，有詐騙太子，就有詐騙皇帝，才會在台灣橫行、囂張跋扈。此外，自由時報在檢方查緝太子詐騙集團之初，抹黑、造謠國民黨前立委李德維，和現任立委林思銘，為詐騙集團關說入境，結果遭移民署公開主動說明澄清，還給兩位立委清白，羅智強要問這家媒體，要不要公開澄清道歉？

羅智強表示，民進黨的標準就是自己可以睡9年，一旦出事就帶風向攻擊在野黨，完全忘記執政就是民進黨。羅智強提醒民進黨，不要美國交辦才辦案，這樣是對不起台灣人民。

首席副書記長林沛祥表示，太子洗錢買豪宅，平民匯錢鎖起來；太子有的是背景，人民看到的只是背影。民進黨的打詐成績，全台民眾有感，只是負評如潮，更多的是光怪陸離的景象。如果不是美、英兩國聯合查緝，可能我國的法務部檢調單位還在繼續睡。因為司法單位的縱容，台灣被國際列為詐騙之島，東南亞詐騙中心，跨國詐騙集團可以在台灣9年，背後若無人撐腰，是沒有人會相信的。

林沛祥指出，不只是詐騙集團在台灣橫行，台灣防詐成績一日不如一日，打詐到最後，居然是針對一般民眾的匯款、轉帳設下重重關卡，甚至莫名遭凍結帳戶、預防性鎖扣，儼然是「金融戒嚴」。例如薪水領不出、轉帳失敗、日常繳費無法扣款，還要特別跑一趟金融機構臨櫃，拿著一疊相關證明辦理解鎖，還要證明自己不是詐欺犯；金融主管機關還稱「不適合事先通知」，因為「敵暗我明」。

林沛祥說，在許多社群平台陸續出現有銀行帳戶突然被鎖、被凍結的貼文，包括、台灣銀行、台新銀行、合作金庫、第一銀行、國泰銀行等，因實施打詐新規定，常有帳戶太久沒使用等情形，遭到凍結或鎖卡。

有網友指出，使用富邦銀行帳戶，作為兼職薪資入帳之用，突然無法轉帳和提領，臨櫃詢問才得知，帳戶金額一天內有轉入和轉出紀錄，就會被認定是疑似洗錢車手，遭預防性凍結或鎖卡。甚至有媽媽將入帳的普發一萬元，轉帳給子女，結果帳戶遭銀行凍結，原因是同一筆錢，同一時間轉入和轉出，被系統判定異常所致。更厲害的是，中華郵政為了防詐，全台郵局ATM夜間領錢，單筆限一萬元。

林沛祥要問民進黨政府，現在是把所有台灣人民當洗錢車手？原本將錢存在金融機構為了安全，現在搞得像是「被充公」，這不是「金融戒嚴」，什麼才是「金融戒嚴」？這樣就能防詐嗎？根據警政署統計資料顯示，2020年詐騙件數為23,054件，遭詐騙金額達42億元，到了2024年。詐騙件數高達122,805件，遭詐騙金額高達502億元，今年前8個月更突破766億元。

林沛祥表示，民進黨政府的打詐措施，只是讓良民寸步難行，打不到太子詐騙集團、跨國詐騙集團，反而打到守法公民。人民的不便、抱怨甚至怒吼，行政院、金管會聽到了嗎？

