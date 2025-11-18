太子集團在台橫行9年 羅智強：民進黨高官和詐騙集團關係說不清

國民黨立法院黨團召開記者會，指控民進黨政府長年放縱詐騙集團。 圖：國民黨團/提供

[Newtalk新聞] 從事跨國詐騙的太子集團引發關注後，國民黨立法院黨團今（18日）召開記者會，抨擊民進黨政府放縱、怠惰，直到美國司法部門交辦，才啟動查緝。國民黨團書記長羅智強更質疑，太子跨國詐騙集團到台灣已經有9年時間，如此龐大的洗錢金額在台灣流竄，民進黨政府竟然無知無覺，直到美方要求民進黨政府查辦，民進黨才開始動作，難道如果沒有美方壓力，民進黨還要裝死、裝睡多久？

羅智強指出，太子跨國詐騙集團在11月4日遭檢方大動作查緝、搜索，逮捕25名被告，傳喚11名證人，其中辜姓、王姓疑犯遭羈押禁見，另外10名被告分別以3至70萬元交保。檢方同時查扣太子集團在台洗錢不法資產，包括和平大院豪宅在內18筆不動產，價值高達38億元，以及查扣豪車勞斯萊斯、超跑共26輛，價值4億7758萬元，另查扣各銀行帳戶等合計共45億元。

羅智強指控，如太子詐騙集團可以埋9年的案子，後面總有非常大的靠山作為後盾。民進黨高官和詐騙集團關係，是說不清、講不明。過去IMB詐騙案，民進黨前立委陳歐珀、行政院前政務官陳振坤、前總統府祕書長蘇嘉全、前警政署長陳家欽、前行政院副院長鄭文燦，均與該案都有說不清楚的關係。詐騙集團背後有這麼千絲萬縷的關係，也難怪會變成詐騙天堂。

黨團副書記長林沛祥也質疑，如果不是美、英兩國聯合查緝，可能我國的法務部檢調單位還在繼續睡，因為司法單位的縱容，台灣被國際列為詐騙之島，東南亞詐騙中心，跨國詐騙集團可以在台灣9年，背後若無人撐腰，是沒有人會相信的。

林沛祥指出，根據警政署統計資料顯示，2020年詐騙件數為2萬3054件，遭詐騙金額達42億元，到了2024年。詐騙件數高達12萬2805件，遭詐騙金額高達502億元，今年前8個月更突破766億元。民進黨政府的打詐措施，只是讓良民寸步難行，打不到太子詐騙集團、跨國詐騙集團，反而打到守法公民。人民的不便、抱怨甚至怒吼，行政院、金管會聽到了嗎？

