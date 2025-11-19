太子集團在台洗錢中繼站尼爾創新 北檢二度拘提負責人林揚茂不排除聲押禁見

太子集團在台洗錢及線上博奕的重要幹部，左起依序為尼爾創新公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚，天旭科技資訊主管郭正仁、財務主管陳麗珊。呂志明攝



北檢偵辦柬埔寨太子集團在台非法洗錢及線上博奕，11月4日發動第一波搜索拘提行動後，發現集團在台成立的尼爾創新公司，疑透過支付豪宅房屋貸款、及管理費的名義，從母公司匯入資金，然而這些錢除了支付上述費用外，還從事放款業務，更多則是利用OBU(國際金融業務分行)匯往其他國家，疑為太子集團在台灣洗錢的重要中繼站。

柬埔寨太子集團從事網路博奕，在台設立的顥玥數位科技公司客服人員，圖左至右分別為組長郭政誠、林莉庭、吳品樺、蔣佳衡。呂志明攝

專案小組昨日發動第二波搜索，同時拘提8人到案，8人中包括尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚，另外線上博奕的部分，也同步拘提天旭科技資訊主管郭正仁、財務主管陳麗珊，這4人在今(11/19)日下午移送北檢複訊。另外4人則是負責客服部分的顥玥數位科技公司的技術客服人員郭政誠、林莉庭、蔣佳衡、吳品樺，這4人在昨天移送北檢經檢察官漏夜偵訊後，郭男諭知50萬元交保，3女各為30萬元交保。

太子集團陳志遭美國起訴後，目前有如人間蒸發。照片取自太子集團官網。

柬埔寨太子集團創辦人陳志，在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人員從事虛擬貨幣投資詐騙，即所謂的「殺豬盤」騙局。同時在30多個國家經營數十家商業實體，表面上，太子集團專注於房地產開發、金融服務和消費服務，實際上卻是集團的洗錢據點。

太子集團在台灣成立公司，包括台灣太子不動產投資股份有限公司、尼爾創新公司，聯凡等8家人頭公司，這一塊在台主要業務是利用母公司的資金在台灣置產。另外設在台北101大樓的天旭國際科技有限公司及顥玥科技公司，這2家主要發展線上博奕事業，其中天旭負責後台程式設計、顥玥則為技術客服中心。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，董事長陳志位於台北市大安區的豪宅「和平大苑」11戶也遭扣押。資料照。調查局提供

專案小組查出，母公司匯入台灣的資金多分散在這些公司，一般多為支付租用辦公場場所、支付員工薪水及營運成本，其中又以從事線上博奕的天旭公司最多，因為該公司光是在台北101租用2層辦公室，每個月的月租費就高達1000多萬，若再加上支付員工的薪水，一個月至少要上億，由於該公司在台灣並無任何營收，所設計的博奕軟體也供母公司所用，因此天旭公司作假帳讓母公司得以固定匯入資金，達到洗錢的目的。

美國財政部公布跨國詐騙集團「太子集團」的各亞洲據點和主腦階層關係圖。翻攝美國財政部

而太子集團真正把台灣當做洗錢的中繼站，主要的樞紐主要在台灣太子及尼爾創新，其中又以尼爾創新為重要核心。專案小組發現，台灣太子雖然在台從事不動產投資及買賣，但實際上一筆也沒有成交過，主要是利用母公司匯入的資金，在台灣購買11戶和平大苑豪宅，同時將這些豪宅登記在人頭公司名下。

這些豪宅有些全額付清，但有些則是分期付款，另外每1戶每個月的管理費及雜支加上停車位，至少要有60萬元的開銷，太子集團母公司就利用這個支出，定期將大額資金自母公司或是其他分公司匯入台灣，尼爾創新在取得母公司的資金後，部分繳交房貸、管理費之外，還將多餘的資金從事放款業務，甚至將錢匯往其他國家，達到真正洗錢的目的。

東埔寨太子集團在台灣從事洗、線上博奕非法行為，遭台北地檢署聲押禁見的核心幹部，自左至右分別為王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩、凃又文。資料照。太報綜合整理

11月2日,專案小組發動第一波搜索，地點遍及集團名下所有在台公司及相關被告住居所共47處地點，同時拘提集團23人到案，包括尼爾創新負責人林揚茂，其中台灣太子總經理王昱棠、天旭人資長辜淑雯，台灣最高領導者李添的特助李守禮、司機邱子恩收押禁見，其餘人多交保，至於林揚茂則以100萬元交保侯傳。

檢警查扣太子集團公司大小章及硬碟等證物。資料照。刑事局提供。

11月11日，太子集團首發聲明，堅決否認陳志涉及任何違法行為，稱相關指控毫無根據。但專案小組在分析查扣的相關事證後，發現尼爾創新為洗錢核心樞紐，同時發現天旭、顥玥從事線上博奕還有其他涉案人員，因此在昨(11/18)日發動第二波搜索，同時拘提林揚茂等8人到案。

