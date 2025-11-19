太子集團在台洗錢好容易？王鴻薇究責：連檢方都點名「這部會」是罪魁禍首

柬埔寨太子集團涉跨國詐騙洗錢，其觸角也伸到台灣並設立多家公司，檢調日前搜索並查扣在台約45億元資產、聲押集團幹部。對此，國民黨立委王鴻薇今（19）日在立法院質詢時直批，太子集團能透過空殼公司洗錢，就是因為一部會毫無清查作為。



王鴻薇質詢表示，太子集團案涉及政府各個部會的職責，而檢方內部在開檢討會議時，就有人直接點名「罪魁禍首就是經濟部」，尤其是商業發展署；而太子集團的空殼公司去買豪車豪宅，經濟部卻沒有去針對空殼公司做清查，這就是商業發展署的失職。



廣告 廣告

商業發展署副署長陳秘順對此表示，已設立公司的資金須透過會計查核簽證，公司設立後如果6個月沒有正常營業，可以命令解散，但也強調「空殼公司與無營業公司」的概念並不同。



王鴻薇對此批評，經濟部完全沒有進入狀況，針對空殼公司可以訂出一個標準，總之就是必須去做清查，「經濟部就好像不甘你們的事一樣，這事件已經讓台灣變成海外的洗錢天堂了你知道嗎？設一家空殼公司就能買車買豪宅，我們還渾然不覺。」

​​王鴻薇強調，空殼公司就是經濟部負責的事情，她也建議法務部，以太子集團為案例做為檢討，無論誰有疏失就提出來、補破網，不要聯合國到時候又有報告指出，台灣變成在幫東南亞的詐騙集團洗錢，現在全世界都在跟柬埔寨的詐團宣戰，政府也應該跟上。

法務部長鄭銘謙則回應，檢調會對此檢討補漏，並回饋給各機關與權責單位，針對防堵也會有精進及策進作為。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

