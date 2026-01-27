太子集團在台洗錢案33件名牌包、鞋、茶具拍賣 愛馬仕柏金包大熱門

記者楊佩琪／台北報導

行政執行署士林分署將拍賣太子集團案查扣到的二手名牌包，最受矚目的拍賣標的是愛馬仕（HERMES）的檸檬黃色霧面鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝畫面）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，不僅查扣總價值超過45億，32輛頂級名牌豪車，也查扣大批二手精品名牌包、鞋、茶具，包括香奈兒（CHANEL)、愛馬仕（HERMES）等，共33筆物件。法務部行政執行署士林分署將於2月3日上午10點30分，在分署一樓拍賣室舉辦由北檢囑託辦理的動產變價拍賣會。

▲多款名牌二手包，包括巴黎世家、GOYARD等。（圖／翻攝畫面）

北檢偵辦太子集團案，查扣李姓被告持有的多項犯罪所得，包括二手名牌包，例如愛馬仕、STEFANO RICCI、克羅心（CHROME HEARTS）、GOYARD、普拉達（PRADA）、巴黎世家（BALENCIAGA）、DIESEL等。二手名牌鞋則包括香奈兒，迪奧（CHRISTIAN DIOR）、巴黎世家、喬丹鞋（JORDAN）以及耐吉（NIKE）等，還有高檔茶具，加總一共33筆物件。

▲多雙喬丹鞋也很受關注。（圖／翻攝畫面）

士林分署表示，其中最受矚目的是愛馬仕霧面鱷魚皮柏金包，檸檬黃色系搭配鈀金配件。另多款喬丹系列運動鞋兼具收藏及穿搭價值。歡迎有興趣民眾把握良機。

▲NIKE運動鞋也是拍賣標的之一。（圖／翻攝畫面）

另士林分署也將於同日下午在同一拍賣室舉辦「123聯合拍賣會」，不動產標的橫跨台北市北投、南港、內湖、士林與新北市汐止、三芝等地區，合計逾27筆土地及1個龍岩靈骨塔位。還有詠嘉科技、國寶的股票，以及元江投資公司出資額，加上數百件女裝等多項動產標地。

士林分署提醒，上午場次，即太子集團案物件登記時間為上午10點至10點30分，於10點30分準時開拍。下午場次，即123聯合拍賣會登記時間為下午2點30分至3點，並於3點準時開拍。應買人需攜帶身份證辦理登記，公司需另檢附公司登記事項卡，始得領取號碼牌入場競標，有意競標民眾請留意拍賣公告相關流程。

