太子集團在台洗錢網崩塌 人資女主管辜淑雯凌晨遭羈押禁見

天旭國際科技人資女主管辜淑雯涉入太子集團洗錢案，今日凌晨遭法院裁定羈押禁見。（鏡新聞提供）

檢調持續追查柬埔寨太子集團在台涉嫌詐騙、洗錢及線上博弈案，北檢日前大規模搜索集團設立的多家空殼公司，共拘提26人到案。天旭國際科技人資女主管辜淑雯移送複訊後，因涉嫌重大、恐有串證之虞，台北地院今（6）日凌晨裁定羈押禁見。

天旭國際成博弈核心 辜女負責招募工程師

太子集團由柬籍華人陳志主導，美國檢方10月已對他提起公訴，美國財政部更將旗下9家公司與3名台籍幹部列入制裁名單。北檢調查發現，該集團在台設立「聯凡」等8家空殼公司，購入「和平大苑」11戶豪宅與48個車位，由尼爾創新公司代為繳貸，疑用以掩飾資金流向。

其中，在「台北101」設立的天旭國際科技則是博弈業務核心，公司名義上開發軟體，實際由辜淑雯負責招募工程師設計線上博弈系統，並交由顥玥公司經營博弈客服業務。其餘3名遭美方制裁的台籍女子黃婕、施亭宇及王蕾絢，則被指在帛琉置產及設立度假村以洗錢。

北檢查扣豪宅、名車及銀行帳戶 總值逾45億

檢警調於11月4日展開收網行動，兵分47路搜索天旭、顥玥、尼爾創新、台灣太子及聯凡等公司據點，並同步約談多名高層。北檢已向法院聲請並獲准扣押集團在台資產45億2766萬元，包括「和平大苑」豪宅11戶、48個車位、26輛名車及60個銀行帳戶，名車包含勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼與保時捷等。

除辜淑雯遭裁定羈押禁見外，主嫌王昱棠與多名幹部也遭聲押；其餘17人分別以5萬至100萬元交保，另有2人被限制出境、出海或住居。北檢表示，後續將持續追查太子集團資金流向與幕後金主，釐清在台非法資金網絡。

