太子集團在台洗錢逾45億拘提25人 1聲押其餘3~70萬交保

檢調偵辦太子集團跨國詐欺洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨天（4）陸續拘提25人，其中最高幹部王昱棠下午到案，他不僅負責博弈事業，更規劃海外犯罪金匯來台投資置產，事後還主導變賣名車，是集團在台重要操盤手。目前人資長辜淑雯聲押禁見，女特助劉純妤15萬交保，其餘被告交保金3萬到70萬不等。

記者vs.洗錢犯嫌王昱棠：「你幫詐騙集團洗錢嗎？」黃色運動上衣，身材高大的眼鏡男，用外套遮掩手銬，在檢調人員陪同下不發一語走進北檢，他是涉嫌洗錢超過45億元的太子集團在台最高幹部王昱棠。事發後還主導變賣名車超跑，疑似準備跑路。細框眼鏡、低胸服裝，緩緩走進台北地檢署，她是太子集團旗下天旭總經理特助劉純妤，訊後依15萬元交保候傳。

太子集團幹部劉純妤交保燦笑 網轟詐騙45億15萬交保鼓勵犯罪？

太子集團旗下天旭總經理特助劉純妤，訊後依15萬元交保候傳。（圖／民視新聞）





但有網友開罵，詐騙45億，15萬交保是在鼓勵犯罪嗎？律師賴承恩也批評，交保幾十萬就能出來，難怪詐騙永遠抓不完。目前唯一被聲押的是天旭人資長辜淑雯，移送過程也被媒體直擊，檢調查出，太子集團拿境外不法所得45億，洗入台灣8間人頭公司，還大買豪宅和平大苑洗錢，而在台北101成立天旭公司，負責博弈事業，由已被收押的人資主管辜淑雯，設計博弈程式。

太子集團在台洗錢案，檢調拘提25名被告。（圖／民視新聞）





檢調認定，太子集團在台灣大肆購買奢侈品及房地產，目的是要隱匿全球犯罪所得，目前拘提包含主嫌王昱棠等25名被告，有9人分別以5萬到70萬元交保。北檢上個月也查扣集團名下不動產、豪車、銀行帳戶等，價值超過45.2億元，希望將國際詐騙集團一網打盡。

