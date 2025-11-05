太子集團在台洗錢遭抄家！王瑞德質疑「1關鍵組織」有無涉入？

論壇中心／綜合報導

柬埔寨太子集團董事長陳志涉及跨國洗錢，連台灣都設有空殼公司，估計迄今在台洗錢金額高達45億元，檢警昨日兵分47路搜索相關人等公司及住處，多位高級幹部昨天遭到拘提，陳志的親信天旭公司人資長辜淑雯，遭聲押禁見，檢調也扣押太子集團相關不動產18筆，勞斯萊斯、麥拉倫、法拉利、保時捷、賓士名車26輛。對此，資深媒體人王瑞德在《頭家來開講》節目上質疑「背後是否還有黑道介入？」

王瑞德表示，「通常這麼大的犯罪集團，一定有黑道介入其中，現在檢調還在追查中，背後是不是有其他的黑手黨介入其中，另外要呼籲各位民眾，看到有任何要你拿出錢的訊息或投資，都不要相信。」

太子集團在台灣被查扣的豪宅和名車都令人震驚，其中還買下因周杰倫成名的豪宅「和平大苑」11戶，頂級跑車中還包含「4大神獸」，王瑞德分析，詐騙集團通常會把自己弄得光鮮亮麗，高調炫富，這樣才能讓民眾相信跟著他們會賺錢。

原文出處：頭家講(影)／太子集團在台洗錢遭抄家！王瑞德點出「1關鍵角色」還在追查！

