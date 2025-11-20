太子集團在台洗錢遭狙擊！法院收押3重要幹部 他原本「100萬交保」被逆轉
台北地檢署偵辦太子集團在台博弈、洗錢案，查出集團在台設立天旭、顥玥、尼爾等公司，由天旭負責博弈程式設計，顥玥負責技術客服，尼爾則負責以母公司資金操作匯洗。為釐清博弈活動及不法金流，檢調前天發動第二波搜索，再拘提8人到案，檢察官複訊後，對尼爾負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊三人聲押禁見。台北地院今（11/20）日諭知均收押禁見，其中，林揚茂原本在第一波行動中以100萬交保，如今逆轉收押。
調查指出，跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group）首腦陳志，在柬埔寨從事電信詐欺，並在全球多國建立龐大企業網絡進行洗錢。檢調11/4對太子集團在台幹部、成員及相關公司發動第一波搜索行動，查扣不動產、車位、各式豪車及帳戶價值共45億餘元，疑全為洗錢不法所得。集團在台核心幹部王昱棠、二當家辜淑雯、重要成員邱子恩、李守禮均收押禁見。
檢調人員密切追查集團在台博弈活動與不法金流，前（11/18）天又發動第二波搜索，拘提8人到案，其中4人為「顥玥數位科技」客服人員，訊後諭知各以30萬至50萬元不等交保；另外4人則分別為「尼爾創新」林揚茂、鄭巧枚、「天旭國際科技」陳麗珊、資訊主管郭正仁，檢察官訊後諭知郭正仁以50萬元交保，另對林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊三人聲押禁見，北院今日開庭收押。
根據調查，太子集團在台灣設立公司，將資金挹注於台灣。一方面，由「台灣太子不動產投資」公司利用母公司資金在台灣置產，登記在聯凡等8家人頭公司名下，並由尼爾公司支付房貸、從事放款等洗錢活動；另一方面，則由進駐台北101大樓的天旭，以及顥玥兩家公司發展線上博弈事業，由天旭負責後台程式設計，顥玥則負責技術客服。但母公司也會利用天旭進行洗錢。
專案小組查出，台灣太子雖然從事不動產買賣，但實際上一筆也沒有成交過，主要是利用母公司匯入的資金，在台灣購買11戶和平大苑豪宅。每戶每月的管理費、雜支及停車位，至少要花上60萬元，太子集團母公司就是利用這項支出，定期將資金匯入或轉匯進尼爾公司，除部分繳交房貸、管理費外，還將多餘的資金從事放款，達成洗錢目的。
不過，太子集團母公司匯入台灣的資金，還是以天旭為最多，因為該公司在台北101大樓租用2層樓豪華辦公室，每月光租金就高達1千多萬，若再加上員工薪水，每月支出至少上億。此外，由於天旭案源都來自母公司，由母公司下訂單後，交由天旭聘僱的工程師從事博弈程式設計，開發完成再回傳，因此，該公司在台灣沒有任何營收，剛好可以被母公司拿來作假帳，進行洗錢。
另一方面，檢調人員也掌握天旭從事博弈活動的具體事證，查出線上博弈平台「瓦力遊戲」就是其傑作之一，由台灣工程師進行後台程式設計，交回母公司在海外上架營運。「瓦力遊戲」平台提供70餘款博弈遊戲，種類多以棋排類為主，像是「21點」、「德州撲克」、「斗地主」、「炸金花」等知名賭博遊戲都有，該平台也是由顥玥公司負責提供技術客服。
