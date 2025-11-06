太子集團在台洗錢！「二把手」辜淑雯遭羈押 辯：怕得罪老闆不敢問金流

天旭人資長辜淑雯遭羈押。圖／鏡新聞

太子控股集團（Prince Holding Group）涉嫌跨國詐騙、洗錢，在台設立天旭國際科技等9間公司，日前檢調進行大規模搜索，一共拘提25名被告，集團「二把手」辜淑雯負責天旭國際科技招募，遭羈押禁見。辜女在聲押庭時表示任職期間不清楚公司業務，但懷疑公司透過跨國平台支付不同貨幣現金的方式，說要給員工福利，她就覺得很怪，但她不清楚公司業務，不敢追問，怕得罪老闆日子不好過。

天旭國際科技業務明面上為開發軟體，但實則經營博弈，其中太子集團在台「二把手」辜淑雯在天旭國際科技公司擔任人資長，聽命於中國籍總經理李添，辜女在公司內部負責招募工程師、客服，也會管錢、管業績。昨日深夜北院召開聲押庭，辜女表示，公司透過跨國平台支付不同貨幣現金，可能製造金流斷點或是地下匯兌公司說要給員工福利，當時她就覺得「怪怪的」。

廣告 廣告

不過，辜女表示不清楚公司業務，至於哪裡怪？辜女說因為「可以提領現金」，目前去銀行領大額現金都會被過問半天，但她也不敢去詢問老闆，況且若資金來源不法，老闆不可能告訴她，且得罪老闆「我日子也不好過」。僅奉老闆之命付固定薪資、租金或是小額款項，有異常都會跟老闆確認後再放行。

辜女的辯護律師則說，辜女得知美國制裁太子集團，沒有立刻逃亡出境，反而是在公司幫忙籌措資遣費用，協助解散公司，且已遭到檢方限制出境、出海，若是法官認為證據不足以防逃，辜女願意接受科技監控，杜絕逃跑的嫌疑。

檢方則認為辜女明顯裝傻，企圖將責任推給老闆李添，檢調搜索發現辜女刪除手機內部跟高層的對話，有滅證之虞，且太子集團利用天旭等公司提供賭博場所、洗錢，且在美方發布制裁訊息後，辜女執行李天命令，迅速解散天旭，並變賣公司名下豪車，犯罪嫌疑重大，北院裁定辜女羈押禁見。

此外，天旭負責人王昱棠與多名幹部遭聲押，其餘被告以3萬至70萬元交保。檢調扣押有關太子集團的不動產，包括和平大苑豪宅11戶、車位48個，另還有勞斯萊斯、麥拉倫、法拉利、保時捷、賓士等名車26輛，銀行帳戶60個，價值總計逾45億元。此外，美國、英國聯手打詐，扣押太子集團總計逾150億美元的比特幣資產，但是創辦人陳志仍下落不明。



回到原文

更多鏡報報導

太子集團在台洗錢！陳志心腹是「她」 星籍帳房身分曝光

陳志一手打造詐騙帝國！太子集團「在台洗錢」手法曝光 事件演變一次看

醫師林思宏燒肉店打人！怒嗆「我禾馨集團的」 詐保案還在審又被告