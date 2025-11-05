太子集團在台洗錢！ 檢調發動搜索 查扣45億資產

台北市 / 綜合報導

柬埔寨「太子集團」涉犯跨國詐欺、洗錢等重罪，遭美國聯邦檢察官提起公訴，其中9家台灣公司被列入制裁名單。台北地檢署昨(4)日發動大規模搜索，前往集團底下豪宅和台北101招待所，查扣超過45億元資產，拘提王姓主嫌等25人到案，其中台灣二當家辜姓主管複訊後遭到聲押，至於被列入美國制裁名單的三名國人之一，傳出已經出境。

戴上帽子口罩遮臉，拉鍊拉到頂，連雙手都藏進外套內，她就是柬埔寨犯罪組織，太子集團的台灣二當家辜姓主管，而走在她前面腳一樣包緊緊的，則是大安區豪宅據點王姓負責人，身穿格子襯衫小背心，外表清秀的女子，則是太子集團中國主管的在台秘書，4日晚間檢調大動作進發動搜索。

進入豪宅翻箱倒櫃，這是集團旗下的台北市豪宅，連同台北101的豪奢招待所也被抄，太子集團在台總查扣資產超過45億元，柬埔寨太子集團首腦陳志，10月遭美國聯邦檢察官提起公訴，美國財政部更提出制裁名單，台灣就有9家公司及3名國人被列入，這回台灣洗錢幫凶通通被逮。

包含陳志底下的台灣負責人王姓主嫌，負責購買不動產，第二當家辜姓主管，則負責經營博弈事業，吸收工程師和資訊人員等，另外台灣負責人還找人了仲介，專門過戶陳志的豪車給劉姓車商兄弟，還指揮下屬，轉移太子集團的1千萬到尼爾公司名下。

太子集團跨國犯罪，連台灣也被選定成洗錢據點，台灣二當家落網後遭檢方聲押，而美方制裁名單中，1人已出境，但台灣還有多名共犯，檢調將持續追查。

