台北市 / 綜合報導

柬埔寨太子集團犯罪版圖擴及全球，集團首腦陳志10月份遭美國聯邦檢察官提起公訴，發現台灣也被當成洗錢據點！檢警發動大規模搜索拘提，帶回台灣最高幹部王姓負責人和二當家辜姓主管等25名共犯，而他們為了洗錢，在周杰倫住家社區買下11間豪宅，停車場則放滿超跑豪車，十分奢華，初估超過45億元資產通通被查扣。

被檢警帶下車，上銬的雙手用外套遮擋，這名身材魁梧的男子，就是太子集團在台最高幹部王姓負責人。台灣二當家辜姓主管也被拘提還遭聲押，戴上帽子口罩遮臉，拉鍊拉到頂，連雙手都藏進外套內，而走在他前面的則是大安區豪宅據點王姓負責人。

廣告 廣告

同樣遭拘提的，還有太子集團中國主管在台秘書，這回台灣洗錢幫凶通通被逮，以陳志為首的集團，犯罪版圖遍及全球，在台灣方面，最高幹部王姓負責人主要購買11戶豪宅，還聯繫下屬過戶豪車，二當家辜姓主管負責博弈事業，招募工程師，其中和周杰倫住家同社區的豪宅內部，也首度曝光。

昏黃優雅的燈光，地上是一整片柔軟的大地毯，而且從一旁的落地窗就能清楚看見台北市的景觀，光這棟豪宅，檢警查扣集團資產就有11戶，地下停車場更精彩。

經典車款帥氣超跑，一台接著一台，包含這輛山豬王新車要價兩億元，法拉利油電混和超跑「馬王」新車要價1.6億，在台罕見的麥拉倫P1也要價1億，而蛙王保時捷918市價也要8千萬元，每輛車都是限定頂級旗艦款，總價值破5億。

10月份，陳志遭美國聯邦檢察官提起公訴，美國財政部更提出制裁名單，台灣就有9家公司及3名國人被列入，不過還有多名共犯涉案，檢調持續追查打擊跨國犯罪。

原始連結







更多華視新聞報導

太子集團在台洗錢！ 檢調發動搜索 查扣45億資產

揭祕柬埔寨「太子集團」 中籍首腦陳志背景遭起底

太子集團不動產遭查封 每戶總價逾2億豪宅擁11戶

