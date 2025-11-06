太子集團在台洗錢！陳志心腹是「她」 星籍帳房身分曝光

辜淑雯遭羈押禁見。圖／鏡新聞

太子控股集團（Prince Holding Group）涉嫌跨國詐騙，日前檢調進行大規模搜索，一共拘提25名被告，其中有2名被告因不在境內沒被拘提，分別是被美國列為制裁名單的要角王蕾絢以及太子集團在台實際負責人陳秀玲。事實上，陳秀玲為新加坡籍，台灣金流都由她在境外掌控，是陳志在台最大的分身。

檢調指出，在調查太子集團背後運作發現，陳秀玲掌握台灣所有太子集團旗下公司運作、金流，包含太旭國際科技公司最高主管王昱棠、辜淑雯都是她的直線下屬。王、辜兩人控管公司運作，還要定期向她匯報帳務金流，最終必須要由陳秀玲掌管、審核。

另外，太子集團找人頭設立的空頭公司，引入境外金流購買「和平大苑」不動產，所貸得的房款餘款，轉到尼爾公司再繳交給總部，並將黑錢洗成國外不動產，陳秀玲就是行動的幕後指揮者。日前檢調進行大規模搜索，拘提25人到案，其中多名幹部遭到聲押，其餘被告以3萬至70萬元交保。不過，由於陳秀玲身在境外，因此未遭到拘提。

事實上，檢調扣押有關太子集團的不動產，包括和平大苑豪宅11戶、車位48個，另外，還有勞斯萊斯、麥拉倫、法拉利、保時捷、賓士等名車26輛，銀行帳戶60個，總計逾45億元。另外，美國、英國聯手打詐，扣押太子集團總計逾150億美元的比特幣資產，但是創辦人陳至仍下落不明。



