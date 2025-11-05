太子集團在台洗錢45億 檢聲押主要操盤手、遭美制裁2女50萬交保
檢警持續偵辦太子集團在台洗錢案，先查扣該集團逾45億元資產，後拘提「天旭國際科技」博弈公司負責人王昱棠等25名被告到案，今（5日）凌晨將天旭國際人資長辜淑雯聲押禁見，主嫌王昱棠以及被美國司法單位制裁的黃婕、施亭宇等12人被移送至北檢複訊，晚間檢方聲押王昱棠在內的4人，現共計5人聲押禁見，黃婕、施亭宇50萬交保，限制出境出海。
據了解，太子集團在台灣成立多家空殼公司，從事加密貨幣、線上博弈等不法活動，其中位於101大樓的天旭國際由王昱棠負責營運，人資長辜淑雯招募資訊人才，幫集團運作博弈程式，另一間顥玥公司員工擔任線上博弈客服，等同將台灣當作太子集團的博弈基地。
美國聯邦檢察官上（10）月8日對柬埔寨「太子集團」董事長陳志等人提起公訴，同月14日將9間設於台灣的公司及3名國人列入制裁名單。據了解，3名台籍人士分別為黃婕、施亭宇、王蕾絢，但王現已出境。
王昱棠在美方公告制裁後，先指示下屬將用來隱匿贓款的豪車過戶到他人名下或開往別處藏匿，並將台灣太子名下千萬元轉到尼爾公司名下。
北檢4日指揮調查局台北市調處、刑事局、台北市警多個分局分47路搜索相關公司及被告住處，拘提王昱棠等25名被告、通知10名證人到案。北檢4日晚間複訊後，將辜淑雯聲押禁見，其餘10名員工各以3萬至70萬元不等金額交保。
其餘交保員工，包括太子集團成員李添在台祕書劉純妤15萬元交保、林昱妏10萬元交保。工程師張芷寧20萬元交保、工程師楊濱維3萬元交保、資訊人員姜致亘5萬元交保、台灣太子公司員工林英傑5萬元交保。與天旭國際共謀隱匿豪車資產的劉書榮、劉書豪兄弟則各獲70萬元交保、人頭負責人王蘭亭5萬元交保。劉書榮友人陳澤瑋6萬元交保。
