從事跨國詐欺、博弈的柬埔寨〝太子集團〞，將觸角伸進台灣，大量購買豪宅、豪車來洗錢，光是台北市的和平大苑就有11戶，超跑也有26輛，總價值高達45億，集團在台主嫌王昱棠、辜淑雯、李守禮都遭到羈押禁見，而警方攻堅太子集團豪奢據點的畫面也曝光。

警方vs.博弈客服公司：「警察，不要動，全部離開，不要動。」警方破門攻堅太子集團在台據點，這間博弈公司就藏在北市內湖科學園區，另一頭警方也來到和平大苑豪宅的地下室，查扣太子集團名下豪車。超跑引擎聲響徹雲霄，1.6億元的馬王法拉利、麥拉倫，還有這輛要價2億的布加迪山豬王，曾在玖壹壹春風，出席活動時亮相助陣過，而車主就是太子集團創辦人陳志，但春風的經紀公司則回應，兩人只是車友關係。而檢警調也同步掌握，太子集團在台的左右手李添等重要幹部。刑事局九大三隊長邱承迪：「我們這一次執行搜索的這兩間公司，分別負責開發博弈軟體，另外一個顥玥公司，它負責博弈客服的部分。」

太子集團在台洗錢45億 在台主嫌王昱棠等3人羈押禁見（圖／民視新聞）穿著白色連帽外套，刻意將帽子蓋住頭，陳志親信，辜淑雯否認洗錢，辯稱全都是聽從集團要角李添的指示，但卻刪光對話紀錄，率先遭到收押。記者vs.台灣太子負責人王昱堂：「有幫忙洗錢嗎。」另外，太子集團在台最高幹部王昱棠，以及總務長李守禮，也被法院裁定羈押禁見。

太子集團在台洗錢45億 在台主嫌王昱棠等3人羈押禁見（圖／民視新聞）至於負責幫太子集團管理和平大苑據點的凃又文，則以30萬元交保，其餘共犯也以3萬到70萬元不等交保候傳。但台灣分公司只是太子集團的一塊洗錢版圖，首腦陳志，至今仍逍遙法外。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

