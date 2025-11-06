太子集團在台洗錢45億！ 辜姓二當家羈押禁見

台北市 / 綜合報導

太子集團犯罪版圖擴及全球，集團首腦陳志10月份遭美國聯邦檢察官提起公訴，而台灣也被當成洗錢據點！檢調發動大規模搜索拘提，帶回台灣最高幹部王姓負責人和二當家辜姓主管等25名共犯，他們為了洗錢，在周杰倫住家社區買下11間豪宅，停車場放滿超跑豪車，十分奢華，初估超過45億元資產通通被查扣， 其中王姓負責人以及辜姓二當家等五人，犯罪嫌疑重大，檢方昨(5)日晚間向法院聲請羈押禁見，辜姓二當家則是在今(6)日凌晨被裁定羈押禁見。

被檢警帶下車，上銬的雙手用外套遮擋，這名身材魁梧的男子就是太子集團在台最高幹部王姓負責人。台灣二當家辜姓主管也被拘提還遭聲押，戴上帽子口罩遮臉拉鍊拉到頂，連雙手都藏進外套內，而走在他前面的則是大安區豪宅據點王姓負責人。

同樣遭拘提的還有太子集團中國主管在台秘書，這回台灣洗錢幫凶通通被逮，以陳志為首的集團犯罪版圖遍及全球，在台灣方面，最高幹部王姓負責人主要購買11戶豪宅，還聯繫下屬過戶豪車，二當家辜姓主管負責博弈事業招募工程師。

其中和周杰倫住家同社區的豪宅內部也首度曝光，昏黃優雅的燈光，地上是一整片柔軟的大地毯，而且從一旁的落地窗就能清楚看見台北市的景觀，光這棟豪宅檢警查扣集團資產就有11戶，地下停車場更精彩，經典車款帥氣超跑，每輛車都是限定頂級旗艦款，總價值破五億。

10月份陳志遭美國聯邦檢察官提起公訴，美國財政部更提出制裁名單，台灣就有9家公司及3名國人被列入， 檢方訊後 認定王姓負責人以及辜姓二當家等五人犯罪嫌疑重大 ， 聲請羈押禁見 ， 其餘被告則是以40-50萬不等交保 ， 押上囚車 ， 已經戴上帽子 ， 但還是拿文件遮臉快步走向囚車 ， 辜姓二當家凌晨被裁定羈押禁見 ， 但這是否只是犯罪集團的冰山一角 ， 檢警都還要追查 。

