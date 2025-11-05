太子集團在台詐騙洗錢逾45億元 首腦陳志親信辜淑雯聲押禁見

​柬埔寨「太子集團」涉嫌從事跨國洗錢、詐騙被美國制裁，太子集團在台成立多家公司，還將不法所得匯來台灣隱藏，北檢日前成立專案小組扣押相關不法所得，包含不動產、豪車、銀行帳戶，總價值達45億2766萬餘元，4日發動47路大規模搜索，拘提台灣主嫌王昱棠等集團成員25人，同時先將集團二當家辜淑雯等11名被告移送北檢複訊，檢方認為集團在台公司「天旭國際科技」人資主管辜淑雯涉犯多項重罪，今晨聲押禁見。

根據北檢調查指出，柬埔寨跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group），在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於今年10月8日對負責人陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（簡稱 OFAC）亦將該集團在我國境內所設之9家公司及3名國人列入制裁名單，均於10月14日對外公告。

廣告 廣告

專案小組4日指揮調查局台北市調處聯合刑事局警察局，兵分47路搜索「太子集團」在台組織及關係企業，包括在台北101大樓內的天旭國際科技、顥玥公司、台灣太子不動產投資、尼爾創新國際，以及位於和平大苑的聯凡公司等8家空殼公司，拘提王昱棠、辜淑雯、黃婕、施亭宇等25名集團幹部、員工，通知10名證人到案，檢方訊後以3萬元至70萬元不等裁定交保或限制出境、出海，天旭國際科技人資女主管辜淑雯聲押禁見。

更多風傳媒報導

