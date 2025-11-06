太子集團在台「最高幹部」王昱棠及總務長李守禮「被羈押禁見」

最新消息，檢警持續掃蕩查緝「太子集團控股」在台灣的所有相關人等跟產業，昨（5日）拘提主嫌王昱棠及其他25名被告後，將此集團在台最高幹部，即主嫌王昱棠，跟負責過戶8.5億元名車，及外傳負責帶網紅跟小模供集團高層「選妃」的總務長李守禮，今天晚間通通裁定羈押禁見，今天下午則已把負責幫忙藏匿停在「和平大苑」超跑群的司機邱子恩羈押禁見，而負責管理集團在「和平大苑」資產的女嫌凃又文則以30萬交保跟限制住居。

天旭公司負責人王昱棠遭聲押。（圖／中天新聞）

天旭公司負責人王昱棠遭羈押。（圖／中天新聞）

