太子集團在台4幹部羈押禁見！「豪宅管理人」30萬交保 北檢將提抗告

台北市 / 武廷融 綜合報導

台北地檢署偵辦柬埔寨犯罪組織「太子集團」跨國洗錢案，4名台籍幹部訊後都被認為有串滅證之虞遭羈押禁見。不過平時負責管理和平大苑豪宅，且在北檢發動搜索時還向高層通風報信的管理人凃又文則是以30萬元交保、限制住居。對此，北檢表示將提抗告。

北檢近日偵辦「太子集團」洗錢案，查扣集團在台資產逾45億元，而太子集團台灣負責人王昱棠、天旭國際人資長辜淑雯、總務長李守禮以及超跑司機邱子恩等4人，訊後都被認為有串滅證之虞遭羈押禁見。

不過負責管理和平大苑豪宅與帳本的管理人凃又文，因與集團高層聯繫頻繁，還在事件曝光後涉嫌幫忙把公司帳戶內款項移轉到尼爾公司，遭檢方以勾串、滅證之虞向法院聲押禁見，但法院認為無羈押必要，裁定30萬元交保並限制住居。對此，北檢今(7)日表示，將提出抗告。

