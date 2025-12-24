太子集團女特助又被約談 今全身「包緊緊」進北檢

檢調警偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，11月起執行4波搜索約談行動，查扣豪宅超跑市值高達45億元，8名涉案人遭收押，其中旗下公司總經理「爆乳特助」劉純妤訊後獲15萬元交保，檢方今（24）日再度約談她到案，劉女晚間全身包緊緊低調走進北檢。

「爆乳特助」劉純妤今再遭約談。（圖／資料畫面）

劉純妤為太子集團旗下博弈公司「天旭國際」總經理特助，她第一波遭約談時獲15萬元交保，當時他在北檢法警室交保後燦笑走出，因穿著清涼低胸上衣露出豐滿上圍被稱為「爆乳女特助」，新聞露出後還一度引起網友熱議與肉搜。

專案小組持續追查太子集團在台金流，發現劉純妤疑涉案情節可能更高，北檢今（24）日指揮刑事局與內湖分局再度約談她與4名工程師，劉女等人晚間被移送北檢接受檢方複訊，她今天有別上次火辣穿著，全身包緊緊頭髮剪短戴著Jisoo帽款低調走進北檢。

