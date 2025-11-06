太子集團女特助15萬交保燦笑！他點出「1原因」：當然笑著離開

生活中心／朱祖儀報導

太子集團特助劉純妤以15萬交保笑著離開。（圖／翻攝畫面）

柬埔寨跨國詐團太子集團（Prince Group）在台涉及非法洗錢、博弈案等，近日遭檢警調大堆模搜索，豪宅、銀行帳戶、名車遭扣，合計價值高達45億餘元。其中特助劉純妤複訊後以15萬元交保，但她步出偵訊室時竟露出燦笑，引起外界熱議。對此，財經達人「股人阿勳」分析她露出笑容的原因，並嘆道「這社會觀感是真的差。」

劉純妤在偵訊結束後，以15萬元交保，但她離開地檢署時神情輕鬆，甚至還露出笑容，引起不少網友反感，痛批「我覺得非常挑釁，她不可能不知道會有媒體在拍」、「她這笑容是在嘲笑台灣的司法吧」、「第一次看到交保後笑得這麼開心。」

對此，股人阿勳在臉書表示，整個詐騙集團環環相扣，每個環節都罪孽深重，但法官可能評估特助涉案情節輕或無法負擔，「所以開了一個比閃兵30萬交保還低的數字」，但他直言「這社會觀感是真的差。」

股人阿勳也說，柬埔寨太子集團控股因涉跨國詐騙洗錢，遭美國檢調起訴，台灣檢警則查扣該集團在台資產，總額超過45億元。然而這45億只是在台灣可以查扣到的，集團實際犯案金額是數百億美金，「當然要笑著離開啊。」



