太子集團女特助15萬交保 北院澄清「屬檢察官權責」 網炸鍋
檢警調破獲涉跨國詐騙的太子集團，其中擔任特助的劉純妤15萬元交保，引發輿論譁然。台北地院表示，此為檢察官於偵查階段依職權命具保候傳，檢察官並未就該被告向法院聲請羈押，故法院依法無從介入，該項交保並非北院所為的裁定。網友炸鍋怒轟北檢縱犯。
北院表示，檢警調日前針對太子集團洗錢案執行搜索並拘提、約談24人。檢察官於偵訊後，對其中19人依案情分別命具保候傳，或並限制出境出海；另就5人向本院聲請羈押。本院審酌案情與證據後，裁定羈押4人，另1人以30萬元交保（檢察官不服，業已提起抗告）。
另針對「劉姓特助以15萬元交保」部分，北院強調，係檢察官於偵查階段依職權命具保候傳。檢察官並未就該被告向法院聲請羈押，故法院依法無從介入。依《刑事訴訟法》規定，偵查階段被告之逕命具保、聲押或釋放，均屬檢察官職權範圍。法院僅於檢察官聲請羈押時，依法審查並裁定是否羈押。此一制度設計，係為確保偵查與審判之職權分際，並兼顧人權保障與程序正義。
11萬追蹤的時事粉專「一百五」整理事件要點：太子集團特助15萬元交保，特助燦笑離開，引發民怨司法保護，痛批恐龍法官。北院聲明：劉女為檢方於偵查階段令具保，並非法院裁定交保。「偵查階段」之具保、聲押或釋放皆「屬檢察官權責」。
網友表示「超好笑，網路看了一輪，只要譴責隨便放走詐騙集團，幾乎都會被扣上藍白紅的帽子」、「恐龍沒錯，但法官不揹這鍋」、「所以是北檢囉？」、「不意外就是北檢！」、「嬉皮笑臉」、「不能查，查下去可能就動搖國本了」、「會不會又是高層指示的」、「台灣司法真的沒救了，尤其是北檢」。
★未經判決確定，應推定為無罪。
