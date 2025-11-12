太子集團女特助15萬交保 卓榮泰批法官輕放 北院拒背鍋：檢方決定的

​北檢日前偵辦「太子集團」在台洗錢案，拘提集團董事長陳志在台操盤手王昱棠等24人到案，其中王昱棠等4人聲押禁見獲准，集團財務長李添在台特助劉純妤獲15萬交保，離開法院時更露出燦笑，引發外界痛批縱放。行政院長卓榮泰日前在立院備詢時也提及此事，直言法官輕放打擊士氣。對此，台北地方法院今（12）日發聲明表示，檢方並未聲押特助劉純妤，院方無從介入、也無法裁定交保，交保是檢察官決定的。

​藍委王鴻薇11日在立法院質詢打詐議題，提問卓榮泰對於「太子集團控股」詐騙案，特助劉純妤獲15萬交保，離開時還露出燦笑，引起輿論譁然，看到這樣的新聞是否震怒？​



​卓榮泰則回應，對於這樣的結果，他認為是對第一線檢調人員士氣極大的打擊，因為好不容易發現了一個詐團，把它的首腦或相關人員逮捕，結果法院輕輕幾萬塊錢交保，這不僅是國人觀感不好，對這些執法人員士氣是極大的打擊，政府要有效防詐，要從行政、司法同步執行。

​針對太子集團劉姓女特助交保程序，北院稍早發布新聞資料說明，檢警調日前針對太子集團洗錢案執行搜索並拘提、約談24人；檢察官於偵訊後，對其中19人依案情分別命具保候傳，或並限制出境出海；另就5人向本院聲請羈押；本院審酌案情與證據後，裁定羈押4人，另1人以30萬元交保（檢察官不服，業已提起抗告）。

北院表示，媒體關注「劉姓特助以15萬元交保」部分，是檢察官於偵查階段依職權命具保候傳，檢察官並未就該被告向法院聲請羈押，故法院依法無從介入，該項交保並非本院所為的裁定，特此說明。

