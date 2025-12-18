太子集團市值數十億豪車將拍賣！預計明年這時間展開競價

太子集團遭查扣34輛豪車將由法務部行政執行署台北分署拍賣。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團違法在台洗錢、線上博奕案，上月陸續查扣集團名下豪宅、豪車、帳戶，光豪車市值就達數十億，為避免豪車久放掉價，檢察官決定啟動變價程序，委由法務部行政執行署台北分署拍賣已查扣的34輛豪車。預計將於明年1月底至2月初進行拍賣。

專案小組查出太子集團利用在台公司，斥資40多億元購入11戶台北市「和平大苑」豪宅、48個車位，同時還有多達34輛豪車，其中包括布加迪古董跑車、McLaren Senna、法拉利Monza SP2、藍寶堅尼Urus等名車，總價值破45.2億元。

廣告 廣告

檢察官認為，查扣的豪車應為犯罪所得，為避免因時間久置，導致價值減損，積極規劃豪車變價拍賣，34輛車中有3輛已過戶給車商，車商認為完成交易，主張車子為「自己所有」不同意變價，其餘大部分車輛全部進入變價拍賣程序。

檢方自11月初接連發動4波行動，聲押禁見台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、陳志左右手李添在台特助李守禮、幹部邱子恩、集團旗下尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊，以及幫集團管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立的玄古管理顧問公司現任負責人王俊國共8人獲准。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

又見違法廚餘餵豬！台中龍井養豬場恐面臨400萬罰鍰 採檢結果出爐

禮讓救護車還得收罰單！高市首創AI影像過濾 避免舉發擾民