太子集團帛琉度假村疑成跨國博弈金流樞紐 洗錢破億震撼檢調

太子集團帛琉祕密水房曝光，北檢第五波大搜索震撼政商圈。（圖 ／翻攝畫面）

台北地檢署持續偵辦柬埔寨太子集團涉嫌跨國洗錢重大案件，案情隨著蒐證深入逐步浮上檯面，檢調懷疑，該集團以帛琉豪華度假村為掩護，實際上卻暗中經營俗稱「水房」的洗錢據點，協助跨國網路博奕集團清洗不法金流，累積洗錢金額恐高達數億元規模驚人。

北檢於2日指揮法務部調查局展開第五波搜索行動，兵分四路同步出擊，搜索相關處所共四處，並通知、拘提包括國安局退役軍官、帛琉度假村登記負責人石濱芳，以及太子集團成員江友志在內共7人到案說明。檢方訊後認定石濱芳涉案情節重大，諭知以120萬元交保，並限制出境、出海，同時實施科技監控；江友志則以20萬元交保，同樣限制出境出海，其餘周姓等五名共犯，分別以15萬元至50萬元不等金額交保。

檢調指出，本案關鍵線索來自美方提供的情資，調查發現，太子集團透過名為「Grand Legend」的空殼公司，與帛琉人士Rose Wang（王國丹）合作，以興建高級度假村為名義，成功取得帛琉恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）長達99年的土地契約，實際用途卻疑似偏離觀光投資本意，相關營運事務由黃婕、施亭宇、王蕾絢3人負責，檢方懷疑其協助處理金流與帳務，涉嫌參與洗錢行為。其中王姓女子目前仍滯留境外未到案，黃、施2人則已訊後交保。

北檢強調，太子集團疑似利用度假村地處海外、資金流向複雜的特性，掩護跨國網路博奕不法所得回流，目前全案已羈押8人，後續將持續向上溯源、向外追查，釐清是否仍有幕後金主或其他跨境共犯，並不排除擴大偵辦，以全面斬斷國際洗錢鏈條。

