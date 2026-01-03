太子集團帛琉渡假村淪洗錢基地 前國安局軍官120萬交保

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案持續擴大，昨（2日）執行第五波搜索，拘提國安局退役軍官、帛琉渡假村登記負責人石濱芳等7人到案，石訊後以120萬元交保，並限制出境出海及實施科技監控。

檢調根據美方提供的情資發現，太子集團透過空殼公司「Grand Legend」，與帛琉當地人士王國丹（Rose Wang）合作，假藉興建豪華渡假村名義，取得當地恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）99年土地契約，而該渡假村由黃婕、施亭宇、王蕾絢3名台籍女子負責營運業務，涉嫌規劃洗錢作業。其中王蕾絢目前仍滯留海外未歸案，黃婕、施亭宇2人則在訊後交保。

北檢經蒐證後發現，太子集團以帛琉渡假村為據點經營洗錢水房，從事跨國網路博奕洗錢，洗錢金額疑逾數億元，2日檢方指揮法務部調查局台北市調查處、基隆市調查站等單位，持法院核發的搜索票兵分四路，搜索石濱芳、江友志等3人相關處所共4處，並拘提相關人員到案說明。

石濱芳為帛琉渡假村登記負責人，訊後以120萬元交保，並限制出境出海及實施科技監控；太子集團成員江友志則以20萬元交保，其餘5名共犯依涉案情節，分別以15萬元至50萬元不等金額交保。

