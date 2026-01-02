太子集團帛琉渡假村當水房 專案小組今再約談8人

太子集團案檢調警11月起執行4波搜索行動，查扣豪宅超跑市值高達45億元8人遭收押，專案小組查出該集團在帛琉將1間渡假村當作水房，今再搜索約談拘提8人到案。

太子集團案檢警今執行第5波搜索行動。（圖／資料畫面）

專案小組持續追查太子集團金流，除上週再度約談爆乳女特助劉純妤外，又查出該集團於2019年為了逃避查緝，將柬埔寨詐騙水房轉移到帛琉一間高級渡假村，當時正值疫情期間飯店業蕭條，該渡假村負責人台籍石姓男子疑提供地點給太子集團當作水房據點。

專案小組掌握事證後認為石姓業者涉嫌共犯洗錢，台北地檢署今（2）指揮專案成員兵分多路執行第5波搜索行動，同時拘提、約談石姓負責人等8人，訊後將送往北檢接受檢方複訊。

延伸閱讀

台南市消防局爆採購弊案 檢廉搜索約談前局長等人

北市信義分局15人遭搜索約談 疑助鍾文智潛逃出境

蘆洲分局偵查隊遭搜索 隊長等6人約談後4人請回