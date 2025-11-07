太子集團幫兇？ 《路透社》揭露Meta約10％收入來自「疑似詐騙廣告」 每日頭放150億條

Meta內部保密文件顯示，疑似詐騙的廣告主要涵蓋「假電子商務和假投資、非法線上賭場以及銷售違禁醫療產品」。(圖片來源/pexels)

《路透社》（Reuters）11月6日刊登一篇特別報導，一份文件揭露臉書 （Facebook） 公司 Meta透過大量疑似詐欺廣告賺取巨額獲利。

路透看到這份未公開的公司內部文件顯示，Meta 估計2024年營收約10%，相當於160億美元，投放疑涉詐騙和違禁商品的廣告。旗下的臉書、Instagram與 WhatsAp每日向用戶展示高達約150億條疑似詐騙廣告，這引發主管機關與社會的高度關注。

詐騙廣告多為假投資、非法線上賭場

文件還顯示，這家社群媒體巨頭至少三年來未能識別並阻止大量廣告的投放，使臉書、IG和WhatsApp的數十億用戶面臨被詐欺的風險，這些廣告包括「假電子商務和假投資、非法線上賭場以及銷售違禁醫療產品」。

對此，Meta的發言人回應說，公司正在「積極」打擊詐騙廣告，並稱2024年10%的收入來自詐欺廣告，「只是一個粗略且過於籠統的估計」。

一份2024年12月公司內部流傳的文件指出，該公司平均每天對平台用戶展示約150億條「高風險」詐騙廣告，即那些明顯帶有詐騙特徵的廣告。另一份2024年底的文件顯示，Meta每年從這類詐騙廣告獲得約70億美元的收入。

大部分詐欺行為源自於行銷人員的可疑行為，這些行為足以被Meta的內部預警系統標記。但文件顯示，只有當Meta的自動化系統預測行銷人員至少有95%的機率為詐欺行為時，該公司才會禁止投放廣告。如果Meta預測的機率較低，但仍認為那家廣告商很可能是騙子，就會提高廣告費用作為懲罰，此舉是為了阻止可疑的廣告商投放廣告。

用戶可能會看到更多疑似詐騙的廣告

文件還指出，由於Meta的廣告個人化系統會嘗試根據用戶的興趣投放廣告，因此，點擊詐欺廣告的用戶可能會看到更多這類廣告。

Meta這份保密自評報告的細節內容涵蓋從2021年至今年期間Meta財務、遊說、工程和安全部門創建的文件。這些文件共同反映Meta 為量化旗下平台上的濫用行為所做的努力，以及該公司在採取可能損害其商業利益的措施時抱持猶豫不決的態度。

部分文件顯示Meta致力於減少旗下平台上的虛假廣告數量，但路透的報導也指出，其他文件表明該公司擔心，假設突然移除這些詐欺促銷廣告可能會影響整體業績預測。

詐欺調查員、前Meta安全調查員亞伯拉罕（Sandeep Abraham）表示，Meta容忍疑似有詐欺行為的廣告收入來源，凸顯主管機關的缺失。亞伯拉罕目前經營一家名為Risky Business Solutions的顧問公司。

Ｍｅｔａ反駁說他們積極打擊詐騙

ㄊ「如果監管機構不能容忍銀行利用詐欺交易獲利，那麼他們也不應該容忍科技業出現這種情況。」他告訴路透的記者。

Meta發言人史通（Andy Stone）的聲明回應，「路透社看到的這些文件呈現一種選擇性的觀點，扭曲Meta處理欺詐和詐騙的方式」。史東表示，該公司內部估計2024年收入的10.1%來自詐騙和其他違禁廣告，這一估計數字「過於粗略且過於籠統」。他說，該公司後來確定實際數字更低，因為先估計的數字也包含「許多」合法廣告，但是他拒絕提供更新後的數據。

「進行這項評估是為了驗證我們計劃的誠信投資成效，包括打擊詐欺和詐騙，結果我們確實做到了。我們積極打擊詐欺和詐騙，因為我們平台用戶不想要這類內容，合法廣告商不想要，我們也不想要。」史通指出。

「在過去18個月裡，我們已將全球用戶舉報的詐騙廣告數量減少58%，從2025年初至今，我們已經刪除超過1.34億條詐騙廣告內容。」史通進一步說明。

