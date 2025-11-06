太子集團幹部淫亂內幕曝！天旭總務長當妹頭 輸出海量正妹「招待性服務」供高層包養

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

檢警近日偵辦陳志為首的太子集團跨國詐騙洗錢案。據了解，該集團在東南亞經營龐大詐騙網絡，並於台灣設立多家企業掩護金流，涉案金額驚人。刑事局與北檢專案小組在多月追查後，日前查扣太子集團在台45億元資產。除了複雜的金錢關係外，檢警還查出天旭集團總務長李守禮長期為太子集團高層舉辦的奢華遊艇趴，並在台物色年輕女性，為太子集團主席陳志、特助李添提供性服務。

檢警近日偵辦陳志為首的太子集團跨國詐騙洗錢案。（圖／Prince Bank Plc. 臉書粉專）

刑事局在局長周幼偉指導下發現太子集團除在海外設立詐騙據點，也於台北101大樓租下兩層樓成立「天旭國際」並在內湖開設「顥玥數位」，兩家網路博弈公司被懷疑替集團洗白贓款。刑事局此波行動陸續查獲涉案帳戶共60個，擋下資金約新台幣2.45億元。

檢方依打詐新四法在10月27日裁定凍結太子集團名下資產，內容包含北市知名豪宅「和平大苑」11戶與48個車位，市價超過38億元，另查扣26輛名車。據悉，太子集團遭美國司法部公訴新聞曝光後，陳志曾透過特助李添指示邱子恩（在台管理豪車的專屬司機）迅速變賣名車以換現金，其中包括市價逾4千萬的勞斯萊斯幻影（Rolls-Royce Phantom 6.75 V12 EWB）以及法拉利超跑，脫手予內湖劉姓車商，另輛豐田Toyota Alphard保母車則以105萬賤賣給高雄二手車商。兩家車商也因涉嫌協助太子集團脫產而遭到約談。

檢警進一步追查發現，「天旭公司」名義上由李守禮擔任總務長，實際他卻負責安排集團高層或政商「性招待活動」。李守禮過去曾在北市知名酒店任職，掌握豐富人脈，在太子集團歷年舉辦的「層峰派對」中，李守禮的角色便是替集團物色台灣酒店正妹、網紅與小模，安排至海外派對提供性服務。

據《ETtoday新聞雲》報導， 陳志曾出資購買3艘豪華遊艇，在東南亞海域舉辦3天2夜狂歡遊艇派對；數年前特助李添看上台灣一名酒店女子，當場欲以300萬元現金包養，最後經李守禮「殺價」改為月付100萬元維持關係。消息人士透露，李添與陳志等人私下常誇台灣女性「溫柔、服務好」，幾乎每年都砸下百萬透過李守禮包養台灣年輕女性。

警方在專案行動當日共拘提王姓公司負責人、李守禮、邱子恩等11人，並約談關係人25人，查扣11輛名車、62台電腦主機、新台幣13萬6000元現金、30本行照、25把車鑰匙與3張門禁卡等贓證物。全案依涉嫌組織犯罪、洗錢防制法與詐欺等罪嫌送辦。

