太子集團幹部豪奢生活曝！每月百萬包養酒店妹 1年1次遊艇趴選妃

檢警日前兵分多路搜索太子集團在台資產，意外曝光太子集團高層幹部的奢糜生活。（圖／翻攝畫面）

台北地檢署日前偵辦自柬埔寨起家的跨國犯罪集團「太子集團」，4日指揮法務部調查局、刑事警察局、大安、信義與內湖分局等，兵分47路前往搜索，拘提25人到案，查扣18筆總價高達38億元的不動產與26輛價值粗估4億餘元的豪車。其中，天旭集團總務與李添私人特助62歲的李守禮其身分也曝光了。

據了解，李守禮曾為知名酒店龍亨之酒店經紀，後因緣際會下成為李添的特助，更是李添的左右手，主要在台處理各式高層「娛樂業務」，主導每年一次的高層幹部奢華遊艇趴，甚至也協助幫李添在台包養酒店妹，每月固定向酒店妹轉進100萬元現金；更以每年120萬元的價格包養女大生。

廣告 廣告

據悉，李守禮為高層舉辦的奢華遊艇趴，過去曾一次包下3台遊艇，在海外舉辦派對，請來各國佳麗讓高層「選妃」。而太子集團涉詐新聞被爆出後，檢警查扣太子集團總價38億餘元的房產與粗估上看4億餘元的各式名車。李守禮還曾傳訊詢問李添「會不會有影響」，李添則氣定神閒的表示，自己正在和負責人陳志打牌，「這都小錢啦」。

檢警日前兵分多路搜索太子集團在台資產，逮獲高層幹部左右手李守禮。（圖／翻攝畫面）

而太子集團分工細膩，在台以聯凡等8家空頭公司掩護，以海外資金購入和平大苑11戶豪宅與48個車位，而這8家空頭公司均數登記設址在和平大苑內，其中在遭新聞爆出的公司後，李添等高層由於公司帳戶遭凍結警示，也有意將公司解散；但另一家以線上博億為主的顥玥公司，檢警日前搜索時，還有上百名客服人員仍在正常上班中。

此次法院裁定准予太子集團在台18筆不動產（含房屋11戶、48個車位，依時價登錄價值高達38.1億餘元）、各式名車26輛（4.7億餘元）與銀行帳戶60個（餘額2.3億餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨／和平大苑黑歷史曝！瘋狂粉絲自稱「周杰倫朋友」 一路進天王家中自拍

高鐵車廂「1奇妙景象」13萬人有感 網友笑：跟騎機車一樣

年輕人不願吃苦？做1年離職被嗆「草莓族」 一票人直搖頭：拿香蕉只能請猴子