太子集團建立全球犯罪網！律師嘆「現在抓的都是人頭」：幕後掌門人難抓

涉入跨國詐騙與洗錢案的柬埔寨「太子集團」近期成為檢調追查焦點。根據檢警掌握，美國聯邦檢察官以詐欺與洗錢罪名起訴該集團背後主導者、華人陳志。台北地檢署接獲美方情資後迅速展開行動，在台查扣集團資產總值逾45億元。對此，有律師分析目前抓到的都是人頭老闆，真正幕後黑手很難查得到。

根據目前清查結果，遭查扣的不動產與財物包括：和平大苑豪宅11戶及48個車位（估值約38億1421萬元）、29輛高級進口車（總值超過8億5000萬元）、60個銀行帳戶（存款達2億3578萬元），以及仍在追回中的2輛豪車。相關人士共計25名被告遭拘提到案。

律師陳君瑋對此案表示，儘管本次行動成功凍結大筆資產，但仍難以觸及詐騙集團真正的核心人物。他指出：「現在抓到的都是人頭老闆而已，詐騙集團的真實幕後掌門人，是很難抓到的。」

他也在個人社群粉專分享多年處理詐騙案件的經驗，提到曾經接觸過從廣西南寧詐欺案、龐氏騙局、不動產租賃詐騙，到電信、靈骨塔、愛情與虛擬貨幣等類型的詐騙。他認為，詐騙集團手法層出不窮，關鍵在於「詐騙騙的表面是錢，實際上騙的是心。」

陳君瑋提醒民眾，避免受騙最重要的原則有兩項：「不要貪心，就不容易受騙；夜深人靜很孤單，找自己好閨密聊天，不要亂上網」他也建議有興趣者可觀賞影集《回魂計》，藉由劇情了解詐騙心理與人性弱點，「跟現實詐騙世界有幾分神似，了解人性的貪婪與慾望，就有機會避開陷阱！」

