太子集團性招待妹頭是他！陳志副手誇「台灣妹最讚」 淫亂內幕曝光

社會中心／綜合報導

太子集團首腦陳志。（圖／翻攝自X平台 @roroloyy）

柬埔寨太子集團跨國洗錢案持續延燒，檢警日前在台正式收網，查扣資產超過45億元、拘提25名相關人到案。隨著偵辦深入，集團高層在台奢靡程度也逐漸浮上檯面：包養酒店女、百萬月付、遊艇選妃、名車排隊接送，宛如現實版紙醉金迷。其中主席陳志的特助李添爆出在多國擁有情婦，曾誇讚「台灣女生服務最好」。

檢警本次行動鎖定太子集團創辦人陳志在台布局的人頭公司，逮捕多名核心成員，包括陳志親信辜淑雯、王昱棠，而另一名中國籍主嫌李添則被指為「影武者」，主導金流調度與灰色社交活動，被視為陳志在台的左右手。追查過程中，檢方發現李添長年包養多名女子，對象涵蓋女大生與酒店小姐，其中一名台籍特助、62歲的李守禮更扮演關鍵角色。李守禮原為酒店經紀，熟悉場子與談價流程，被上層視為「處理聲色場所」的專責窗口。

廣告 廣告

台籍特助李守禮原為酒店經紀，熟悉場子與談價流程，被上層視為「處理聲色場所」的專責窗口。（圖／記者楊佩琪攝）

據悉，有次李添赴台北知名便服酒店飲宴，看上特定酒女，表示願意「每個月300萬包到好」，李守禮卻自信回覆「100萬就能辦」。最後雙方成交，李守禮成功「替老闆省下兩百萬包養費」。這些談價紀錄，已成為檢方追查金流與洗錢路徑的重要證據。奢華程度不只止於包養。掌握內情的調查人員透露，李守禮每年還要規劃一次集團高層的私密聚會，規模與花費令人咋舌——某次甚至直接包下三艘遊艇，廣邀各國美女陪同，宛如「海上選妃宴」。現場名車雲集、香檳不斷，堪稱權力與金流堆出的狂歡舞台。

據《鏡報新聞網》報導，知情人士透露，李添對於李守禮安排相當滿意，在多國擁有情婦的他大讚台灣女生「溫柔服務好」，每年都會砸重金包養台灣女子，紙醉金迷、奢華生活讓人咋舌。

更多三立新聞網報導

普發一萬登記破300萬！今開放尾數6、7領取步驟一次看 遇13情況失敗

鳳凰轉中颱路徑再西修！估「這天」深夜登陸台灣 3縣市暴風侵襲率破6成

武統中配「灣灣小月」北捷拍片挑釁！疑1舉動成導火線 陸委會回應了

王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗

