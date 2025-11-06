太子集團性招待「妹頭」是他 仲介百萬包養酒店妹還幫老闆殺價

太子集團負責提供性招待的李守禮遭聲押。（鏡新聞）

柬埔寨起家的太子集團是跨國詐騙集團，在台成立多家公司，涉嫌從事線上博奕、洗錢，台北地檢署已扣押不法所得逾45億元資產，拘提台灣最高階幹部王昱棠等25名被告到案，其中王昱棠的特助李守禮曾是龍亨酒店的經理，負責提供應酬與提供性招待，每年還會舉辦「層峰派對」讓高層選妃，還幫忙陳志的左右手李添「殺價包養酒店妹」，從每月開價300萬砍到100萬，手段高超。

太子集團創辦人陳志建立跨國詐騙集團，組織內幹部層級綿密，中國籍李添是他的左右手，也是集團「二把手」辜淑雯的直屬上司。檢警調查，李添的特助李守禮則負責處理在台各式高層「娛樂業務」，主導每年一次的「層峰派對」開奢華遊艇趴，也協助李添在台包養酒店妹。傳出李添曾開價每月300萬包養酒店妹，李守禮還「盡責」殺價到每月100萬，並固定向酒店妹轉進100萬元現金；還仲介李添以每年120萬元包養女大生。

另外也傳出，李守禮每年都會舉辦集團高層幹部聚會，曾經大手筆包下3台遊艇在海外舉辦奢華遊艇派對，現場召集各國美女讓高層選妃，傳出李添、陳志對於這些安排大為滿意，特別稱讚台灣女生「溫柔服務又好」，李添每年都砸重金包養台灣女生。

北檢複訊後，認定王昱棠、辜淑雯、邱子恩、李守禮、凃又文等5人涉案重大，且有湮滅證據、勾串共犯之虞，已向法院聲請羈押禁見，其中「二把手」辜淑雯已裁定收押；陳志、李添目前在境外未到案。





