太子集團愛馬仕包鉑金包競拍 他為「這1事」花84萬

社會中心／台北報導

臺北地檢署偵辦太子集團涉犯詐欺案，查扣愛馬仕、克羅心、巴黎世家等二手名牌包以及香奈兒、JORDAN、NIKE二手名牌鞋等多項犯罪所得，執行署士林分署今天上午進行拍賣，其中最受矚目的愛馬仕檸檬黃鉑金包以84萬元成交。據了解，得標者想把包包當情人節禮物送老婆。

士林分署指出，這次拍賣最受矚目的是愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包，檸檬黃色系搭配鈀金配件，格外亮眼；另有多款經典 JORDAN 系列運動鞋，兼具收藏與穿搭價值，為潮牌愛好者追逐品項。

廣告 廣告

愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包起拍為83萬5000元，現場一名男子加價5000元，順利以84萬元成交，據了解，男子想把包包當作情人節禮物送給老婆，給她一個驚喜。除了愛馬仕鉑金包外，該名男子另拍下PRADA黑色公事包、旅行包以及多雙球鞋，是出手最多次的競標者。

其他品項部分，有6雙經典JORDAN系列運動鞋共以1萬3800元拍出，另外頂級雪茄類共拍出10標，金額達35萬餘元。

士林分署表示，這次太子集團拍賣案吸引了50多位民眾到場競標，總共拍賣出34件，金額達170餘萬元，拍賣所得將全數交由檢方保管，以保全未來沒收與被害人求償權益，徹底剝奪犯罪所得，杜絕犯罪誘因，並將不法所得發還被害人，維護民眾權益。

更多三立新聞網報導

勇消詹能傑今公祭！覆旗褒揚頒授追晉分隊長 遺孀、小四女兒現身答禮

內湖死亡車禍！保全開車左轉撞倒行人 誤踩油門暴衝再輾害命

驚悚瞬撞影片曝光！休旅車撞分隔島波及遊覽車 引擎當場噴飛

勇消詹能傑救人殉職！繞行仁愛分隊最後巡禮 同仁悲喊：一路好走

