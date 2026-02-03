太子集團愛馬仕包84萬成交！神秘男子豪標7拍賣品 34件不法所得拍定170萬

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

行政執行署士林分署今（3）日舉行太子集團不法資產拍賣，現場湧入逾50名民眾、出價逾186次，拍定34件、總額170萬餘元。其中最吸睛的愛馬仕檸檬黃鉑金包由一南部男子以84萬元得標，據悉將送給老婆。

行政執行署士林分署今（3）日舉行太子集團不法資產拍賣，其中最吸睛的是愛馬仕檸檬黃鉑金包。（圖／行政執行署士林分署官網）

據了解，該名男子不僅標下全場最昂貴的愛馬仕柏金包，過程中也屢次出手。他另以4萬6000元標下淺灰色旅行包、3萬7000元標得PRADA黑色公事包、1萬1500元標得DIESEL白色肩背包，還分別以1300元、2500元、2100元標得3雙JORDAN系列球鞋；另標下白色酒瓶和2只紫砂茶壺，總計得標7件拍賣品，金額合計約94萬元，成為拍賣會上出手最闊綽的競標者。

本次拍賣標的為太子集團人員涉犯詐欺等案件中所查扣的不法所得，包括二手名牌包、二手名牌鞋款及雪茄等多項物件，由士林分署辦理變價拍賣，合計拍定34件，拍定金額達170萬餘元。其中，最受矚目的標的為愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包，最終以84萬元拍定；另有6雙經典JORDAN系列運動鞋，由潮牌愛好者競標，共以1萬3800元得標；雪茄類標的亦表現亮眼，共拍出10標，拍定金額達35萬餘元。

檢察長王俊力致詞時表示，太子集團拍賣案係透過檢、警、調、執機關緊密合作，自偵查階段即時查扣犯罪所得，並於執行端迅速完成變價程序，不僅有效防止資產價值減損，更以實際行動展現司法機關除依法追究詐欺集團刑事責任。此次拍賣所得將全數交由台北地檢署保管，以保全未來的沒收與被害人求償的權益。

拍賣現場湧入逾50名民眾、出價逾186次，拍定34件、總額170萬餘元。（圖／行政執行署士林分署官網）

