太子集團成員申請失業給付 洪申翰：若違法無法請領

〔記者謝君臨／台北報導〕「太子集團」涉及跨國詐騙洗錢，台北市議員耿葳昨天在市政總質詢指出，詐團在台資產被凍結45億元後，303名受僱者中有23人申請失業給付。對此，勞動部長洪申翰今於立法院受訪指出，將以個案事實認定，但若違反禁止規定、公序良俗的話，在民法上均屬無效，將無法請領社會保險。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」，洪申翰於會前接受媒體訪問。

針對太子集團員工申請失業補助一案，洪申翰表示，勞動部已聯繫台北市政府，後續將以個案事實認定，但勞動部的態度是，經查證若有違法行為，因行為若違反禁止規定、公序良俗的話，在民法上均屬無效，因此無法請領社會保險。

廣告 廣告

至於外送員專法部分，洪申翰指出，勞動部日前已預告外送員專法，預告期截止不久，這段期間收到許多意見，目前朝野立委都有提出版本，盼能在委員會好好討論，兼顧外送產業及外送員的權益。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「太子集團」成員申請失業補助 耿葳質疑市府優先救濟詐團員工

烏龍？全聯複驗台灣鯛魚排 「恩氟喹啉羧酸」未檢出

不寫台灣改填「這國」 高三生公民考卷竟遭扣分

「北台灣最大夜市」突宣布提前收攤！ 最後營業時間曝光......

