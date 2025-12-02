太子集團成員申請失業補助！蔣萬安說重話了

▲檢調偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢發動第2波搜索，拘提尼爾公司鄭姓財務主管等8人到案。（圖／記者劉松霖攝）

[NOWnews今日新聞] 「太子集團」透過多家空殼公司購置豪宅、豪車洗錢，涉嫌跨國詐騙，遭檢調扣押45.2億餘元，員工薪資也因此被凍結。 台北市議員耿葳今（2）日在市政總質詢中指出，已有23位空殼公司員工前往北市勞動局申請失業給付， 呼籲市府應把力氣放在保護真正的被害者上。對此，台北市長蔣萬安表示，市府絕對是確保民眾與受害者權益為優先。

台北市議會今天進行市政總質詢，耿葳指出，太子集團涉嫌洗錢長達9年，有12家公司設立在台北市，其中資本額最高的3間公司都設在大安區每間資本額高達1.5億元？據了解，薪資待遇福利不錯，但是因為公司資產已遭法院凍結，所有員工瞬間失業。

北市勞動局長王秋冬回應表示，如果是有勞保的勞工就符合非志願性失業，太子集團在台北的8間公司無雇用員工，另有4間共雇用303人，其中有23人有來申請失業補助，按照《就保法》規定，失業給付由勞保局給付，北市勞動局就業服務處會接受登記和申請，若有非志願性失業證明，即符合登記條件，至於是否符合給付資格，將由勞保局決定，不過警察局也將提供註記名單資料給勞保局做參考。

蔣萬安表示，針對詐騙案件應優先保障被害者權益，受雇於詐騙集團之員工申請失業補助妥適性。北市府絕對是確保民眾與受害者權益為優先，並全力協助檢調追究相關法律責任，以及協助向中央反映優化被害人財產返還程序。至於詐騙集團旗下公司員工申請失業補助，依程序是勞動局受理登記，最終給付與否，依規定由勞保局認定。

