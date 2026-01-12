太子集團把黑錢洗進台灣3理由恐怖曝光 他：超跑、豪宅是炫富更是漂白
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
太子集團首腦陳志落網被押解前往中國，「國際防詐專家」、刑事局偵二大隊大隊長李泱輯警告，當你在網路看到有人PO豪宅、名車、超跑，這不一定只是炫耀，更可能是【犯罪所得變乾淨】、【金玉其外 敗絮其中】的假象。為什麼太子集團就是【愛臺灣】？李泱輯曝光4大重點，臺灣同語言好溝通、IT博奕產業發達，人才多、還有【自由】。假公司可以看起來像真的，太好漂白洗錢了。
一分鐘瞭解太子集團 詐騙鉅額所得漂白買豪宅、超跑轉手套現
刑事局偵二大隊大隊長李泱輯表示，太子集團是以落網被押往中國的陳志（原中國籍，後入籍柬埔寨）為首腦。跨國洗錢與詐騙業務涵蓋柬埔寨的房地產與詐騙園區，並利用台灣進行洗錢與後勤支援 。
跨境詐騙、線上博弈走到最後，真正的目的往往不是「帳上數字」，而是把黑錢變成能被保護、能流通、能變現的資產。這也是為何檢調偵辦時，會緊盯不動產、公司股權、名車等「保值載體」：買得到、放得住、轉得掉，才能讓犯罪所得看起來像「正常投資」。
台灣人才金融後勤一應俱全 合法外衣看起來像真的
李泱輯表示，台灣是太子集團整個詐騙中「後勤與落地」的理想節點。園區雖然在境外，但台灣被看中的是後勤。
1.語言與商業溝通成本低。
2.公司設立、人才招募、日常營運更容易融入。
3.金融與法治環境相對成熟，反而能提供「看起來更像真的」的商業包裝與資產配置。
4.產業人才密集（尤其IT/數位服務），能支撐網站、系統、客服、金流工具等需求，形成「企業化」運作。
台灣博弈研發設計難定罪 點數儲值換現金洗錢快更隱蔽
李泱輯表示，太子集團該怎麼定罪很棘手，因為他們在「灰色邊界」。像是博弈遊戲設計、網站技術開發，在許多國家本身可能合法；放到台灣若只呈現為「技術服務」或「娛樂產品」，要把它和境外詐騙、洗錢金流「掛鉤」並不容易，取證也更吃力。檢警追查方向之一，就是把「看似一般消費」的模式拆穿：例如媒體報導提到，涉以儲值點數等方式運作平台，再把點數導流、轉換、回流，讓金流更碎片化、也更不容易被一眼看穿。
美國起訴揭穿太子集團真相 臺灣追查不停手
李泱輯分析，跨國犯罪最怕的不是「你知道」，而是「你能證明」。美國司法部公布起訴內容後，等於替各國提供更清晰的犯罪輪廓；台灣這端能不能把海外指控、境外金流與在台投資資產連起來，關鍵在【國際證據交換】與【本地偵查耐力】。
同時，也點出另一個現實，偵查需要時間、資料量驚人，而社會若只停留在憤怒，犯罪就會換一張皮繼續。當你手上有對話紀錄、轉帳線索、平台引導手法等等詐騙手法，一定要願意檢舉、願意報案、願意讓受害者被找到，這可能成為詐騙斷鏈的節點。
李泱輯強調太子集團「選台灣」很合理。他們要的不是一座島，而是一整套能讓黑錢像白錢一樣生活的機制。公司能開、人才能用、資產能買、名車能停、豪宅能放，最後還能在看似正常的市場裡轉手套現。
但台灣也不是只能被動挨打。當檢警調把硬碟一箱箱拆、把公司一間間追、把金流一筆筆對起來，把超跑、豪宅一部部、一間間追回。我們更該做的是：警覺心全面啟動覺，讓犯罪沒有安穩落腳之地。讓犯罪成為流動的病毒。
