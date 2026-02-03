太子集團拍賣現場！神秘男狂花近百萬 得標萬眾矚目愛馬仕柏金包

愛馬仕鱷魚皮柏金包在此次拍賣中備受矚目。（圖／翁靖祐攝）

台北地檢署偵辦太子集團詐欺案，查扣集團財務長李添名下的犯罪所得，其中包括他所收藏的愛馬仕、克羅心、巴黎世家等精品包，和JORDAN、NIKE等限量版名牌球鞋，法務部執行署士林分署於今日（2月3日）上午10時30分進行拍賣，其中備受矚目的愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包被一位低調又神秘的江姓男子以84萬元的高價拍下。

台北地檢署偵辦太子集團案件，先前發動8波搜索，並查扣太子集團在台資產，其中有11戶和平大苑豪宅等18筆房產，48個車位與34輛名車及李添所收藏的各類精品包和聯名球鞋等，其中有33件品項委由士林分署於今日拍賣。拍賣現場聚集許多參與競標的民眾，而檢察長王俊力、指揮偵辦太子集團詐騙案件的北檢主任檢察官林彥均和北檢檢察官謝仁豪以及各方警界高層也都來到拍賣現場。

今日士林分署在拍賣時，將受全場矚目的愛馬仕鉑金包放在第一位，起拍價為83萬5000元。一名戴眼鏡及黑色口罩身穿黑色外套的神祕江姓男子，舉手喊價83萬5000元，但拍賣官告知其需要從起拍價往上加價，這名神秘男子才上調價格喊價84萬元，最終也由他一次喊價就成功得標。

檢察長王俊力、指揮偵辦太子集團詐騙案件的北檢主任檢察官林彥均和北檢檢察官謝仁豪以及各方警界高層也都來到拍賣現場。（圖／翁靖祐攝）

這名江姓男子後續也持續不斷舉牌出擊，接連以5萬6000元得標克羅心的豹紋手提包；以3萬7000元得標PRADA的黑色義大利製肩背包；以4萬6000元得標GOYARD的白色手提包；以6200元得標3雙JORDAN的鞋子；以360得標酒瓶；以7700得標2個紫砂壺，總計花費將近95萬元。待拍賣結束以後，媒體上前詢問江男買下柏金包是否要送人，但江男低調表示不願受訪，快步離開。

另外，民眾關注先前查扣的34輛豪車，其中有32由行政執行署台北分署進行變賣程序，暫定2月25日對外進行拍賣，拍賣地點位於台灣警察專科學校，相關程序目前仍在進行，其餘的細節將於後續會再適時對外進行說明。

神秘江姓男子不止拍下愛馬仕柏金包，共花費了將近95萬元。（圖／翁靖祐攝）

