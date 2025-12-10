太子集團擁4艘豪華遊艇！台灣管理人曝光 檢調拘提到案270萬元交保

記者楊佩琪／台北報導

太子集團案第4波搜索，博高公司負責人吳宜家的丈夫吳柏毅。（圖／記者楊佩琪攝）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，9日發動第4波搜索行動。檢調追查發現，太子集團曾以香港商名義，購入4艘豪華遊艇，長期停靠在基隆市八斗子碼頭，懷疑表面上為供集團幹部、成員玩樂，實際恐涉及洗錢金流，9日拘提遊艇登記公司，香港商博高公司台籍負責人吳宜家等6名被告到案，訊後吳女被以600萬元交保，卻直到晚間都籌不出保金，降保至270萬元，限制出境、出海、住居，並需配戴電子腳鐶。

廣告 廣告

另5名被拘提到案的被告分別為吳女的丈夫，也是香港博高公司備位董事吳柏毅，以及行政人員傅璻如、博高公司旗下台灣玄古管理顧問公司前負責人許晉碩、玄古公司現任負責人王俊國、遊艇船長黃慶德。

太子集團案第4波搜索，拘提遊艇船長黃慶德到案。（圖／記者楊佩琪攝）

11月4日檢警調發動第一波搜索拘提行動，包括柬埔寨太子集團在台操盤手王昱棠、人資長辜淑雯、管理和平大苑11戶豪宅的凃又文等台灣核心幹部、成員24人被拘提到案，訊後4人聲押獲准。尼爾創新負責人林揚茂於這波行動中，被以100萬元交保。

同月18日發動第2波搜索拘提行動，林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊3人涉犯洗錢、參與組織及意圖營利賭博等罪嫌，犯嫌重大，且有事實足認有串供之虞，因此向法院聲請羈押禁見獲准。

太子集團案第4波搜索，拘提博高行政人員傅璻如。（圖／記者楊佩琪攝）

根據美國司法部起訴陳志顯示，柬埔寨太子集團在多國以購買房地產、奢侈精品、私人飛機、豪華遊艇等作為洗錢工具其中一環。台灣部分，檢調除了查扣11戶和平大苑等不動產、34輛豪車、48個停車位外，也發現太子集團以香港博高公司名義，購入4艘豪華遊艇，曾長期停靠在基隆八斗子漁港，負責管理遊艇的人就是吳宜家，博高公司幕後老闆即為陳志的親信，柬埔寨籍中國男子吳逸先。

而這些遊艇，表面上供集團高層、幹部等玩樂用，但一段時間後就會變賣，在美國司法部公布起訴後，其中3艘也已經變賣，剩下1艘於1月間離開台灣，博高公司並也結束玄古公司的業務，都讓檢調懷疑該些遊艇的用途恐不僅只用來玩樂，恐與洗錢金流有關。

太子集團案第4波搜索，拘提玄古管理顧問公司前負責人許晉碩。（圖／記者楊佩琪攝）

太子集團案第4波搜索，拘提玄古管理顧問公司現任負責人王俊國。（圖／記者楊佩琪攝）

更多三立新聞網報導

柯文哲聲請「法庭直播」被拒 台北地院收到抗告狀

追太子集團豪華遊艇！檢調第4波搜索 拘提6人到案

京華城賣地案檢調再有動作 傳喚京華城董事長陳玉坤

中油三接採購案皇昌營造赴北檢告發 控股市禿鷹利用媒體獲取不當利益

